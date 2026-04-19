日男行李塞「乖乖」遭海關攔查 網笑：要選綠色機器才會乖

曾在去（2025）年因行李箱塞滿台灣砂糖，被日本海關關切而自嘲是「白粉男」的日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊，近期再度來台。沒想到回程過機場安檢時，包內的「黃色乖乖」又遭攔查，讓大批台灣網友笑翻直呼：「顏色買錯了，機器遇到綠色的才會乖！」

池田喬俊日前在Threads上發文分享，自己今年4月再度造訪台灣，回程準備通過日本機場的X光機時，行李又被退了回來。他無奈又好笑地強調「這次明明沒有放砂糖」，結果安檢人員查驗後發現，被懷疑的物品竟然是他打算帶回日本當伴手禮的「五香口味黃色乖乖」，所幸經過確認後順利通關。

貼文曝光後，大批網友除了認出這位鼎鼎大名的「砂糖男」，笑稱他的行李箱「充滿故事性」之外，更紛紛歪樓進行指導：「機器不乖，下次記得買綠色的」、「該不會是因為乖乖是黃色的，所以X光機不乖？」、「雖然黃色五香很好吃，但保平安只能用奶油椰子」。

聯合新聞網曾報導，台灣這項在各式機械設備、電腦機房旁擺放「綠色乖乖」的特殊文化，不僅涵蓋了「不能移動、不能過期、限定奶油椰子口味」等嚴格規範，更因為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰來台參與COMPUTEX 2024，讓這股「台灣黑科技」紅到國外，成為外媒爭相報導的焦點。

究竟為何非「綠色」不可？民俗專家廖大乙對此原理解密，指出這其實與東方的「五行」哲學有關：

五行屬「木」象徵順暢：在五行（木、火、土、金、水）中，「木」的代表色正是綠色，象徵著草木逢春、充滿活力與生機。套用在科技或機械運作上，就如同交通號誌的「綠燈」一樣，代表著暢通無阻、順利運行。 集體意念的穩定力量： 俗話說萬物有形就有靈，廖大乙表示，當全台各行各業（包含工廠、醫院、警消）都將綠乖乖視為守護神時，長期下來便凝聚了眾人強大的「念力」。這種心靈寄託能讓工作人員在處事上更加平靜、專注，自然能減少出錯率，達到人機相輔相成的安定效果。

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