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想暫停又怕落後…她猶豫要不要Gap Year 網勸：人生不一定要一直奔跑

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友近期在考慮是否該給自己一年的空白時間重新思考未來。示意圖／ingimage
一名女網友近期在考慮是否該給自己一年的空白時間重新思考未來。示意圖／ingimage

近年「Gap Year（空白年）」成為不少年輕人思考人生方向的選項。一名女網友近日在Dcard發文詢問，是否該給自己一年的空白時間重新思考未來，引發熱烈討論。

原PO表示，近期反覆思考是否要暫停腳步一年，並非無事可做，而是感覺需要「停一下、想清楚再走」。她坦言，一方面認為若能利用一年時間旅行、體驗不同生活，也許更能釐清人生方向；但另一方面又擔心，同齡人都在工作或升學，自己停下來是否會落後。

她也指出，Gap Year形式多元，有人選擇打工換宿、遊學、旅行，也有人缺乏規劃，最後只是「過了一年」。讓她陷入兩難：「Gap Year到底是探索人生，還是拖延人生？」

貼文曝光後，網友看法兩極。有網友鼓勵，「真的讓自己放鬆一下，Gap year絕對不是浪費時間，就算你什麼都不做，放空自我也絕對會讓你有更多的動力去面對未來」，認為現代社會節奏緊繃，不必過度與他人比較。也有人以男性服役為例打趣稱，「對男生來說，那就叫義務役」，直言某種程度上已被「強制空白一年」。

另有網友分享自身經驗指出，曾因情緒低落被迫暫停人生步調，如今回頭看認為「活下來就好，人生不一定要一直奔跑」。也有過來人認為，多數人工作長達數十年，一年時間並不算長，身心健康與人生體驗更為重要。

一名自稱35歲的網友則直言，若Gap Year會讓人看似落後，那些領先者也並非只靠這一年拉開差距，強調人生不必與他人競爭，「花自己的錢、對得起自己就好」。還有人分享，曾利用空白年出國進修與旅遊，改善身心狀態後再投入職場，工作反而更順利；甚至有人因Gap Year拓展人脈，獲得原本難以取得的工作機會，認為相當值得。也有網友從現實面考量，指出若家庭經濟允許，晚一年進入職場並無太大損失，反而若日後後悔未曾嘗試，可能更為遺憾。

對於Gap Year的規劃，Social Lab社群實驗室曾整理出網友推薦六大方向，包括「學業進修」、「國內外壯遊」、「創業」、「海外工作或打工度假」、「實習」及「志工服務」。人生適時「暫停」並不代表退步，無論是重返校園、踏上旅程或投入社會實踐，只要善用這段時間，Gap Year也能成為重新調整步伐、豐富人生的重要一頁。

年輕人 Dcard

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