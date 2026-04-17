台日護照品質有差？台灣夫嘆封面變形「太太的就沒事」 一票苦主點頭

護照絕對是出國必備的物品，但台灣氣候潮濕，保存不當恐讓護照外皮變形。有一名台灣網友抱怨自己和日本籍太太的護照放在一起，結果台灣的護照外皮翹了起來，而太太的卻很完整，讓他相當無言。貼文引起熱議，不少過來人也哀怨有相同情況。

這名網友在Threads發文表示，自己的中華民國護照是2023年辦的，日籍太太的護照則是2018年，但兩本護照都放在同一個環境下，沒想到自己的護照竟然翹起來，反觀太太的相當平整。

原PO說這本護照也只用了2、3次而已，沒有泡水也沒有淋到雨，但他跟太太的護照都放在防潮箱裡，兩人使用的頻率也相同，實在不懂為何只有自己的護照會變形，只能無奈地大嘆「台灣護照材質…」。

貼文釣出一票有相同經驗的苦主，「我四月二號才領完新護照，隔一天封面底頁就翹開了」、「我也是，舊版的完全不會翹，新版到手不久就變跟你一樣了，特別壓過也沒有用」、「我今年剛辦，一拿到就是翹的，後來用書壓平了」、「我和太太的護照也有同一個問題，舊的護照就不會」、「我也是耶，上一本都好好平平的，新的都會翹起來。原來大家幾乎都有這個問題」。

不過也有網友表示沒遇過這種狀況，「我的護照跟你差不多年份，但我淋雨3次了，沒處理它還是好好的」、「我換4本護照了，每個月平均出國3次，3本也沒見你這樣」、「手邊5本中華民國護照都沒翹」、「我目前這本也是2023年中辦的，目前用了16次，還被我灑了飲料，封面也都平整硬挺」。

對此有過來人傳授3種解決方法：第一「物理重壓法」，若護照已經捲曲，可以放入護照套中，再用重物來壓平。第二「防潮箱保存」，將護照放到防潮箱控管濕度，拿出來絕對平整如新。第三「密封袋隔絕」，最經濟實惠的做法就是將護照放入夾鏈袋或密封袋中，再放入一小包乾燥劑，不僅防塵防水還能隔絕濕氣。