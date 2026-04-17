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創意吃法還是黑暗料理？她淋1物在蛋捲冰淇淋 過來人讚：好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO好奇將枇杷膏淋在冰淇淋上，沒想到意外地好吃。 示意圖／ingimage
原PO好奇將枇杷膏淋在冰淇淋上，沒想到意外地好吃。 示意圖／ingimage

現代人愛搞創意，常常將不同的食物混搭在一起吃，期待能迸出新滋味。有一名女網友日前嘗試將枇杷膏淋在蛋捲冰淇淋上，沒想到意外地好吃，貼文也引來不少討論，甚至還有過來人也嘗試過相同作法。

這名女網友在Threads貼出影片分享奇特吃法，她和友人將川貝枇杷膏淋在麥當勞的蛋捲冰淇淋上，然後一起品嘗，沒想到薄荷的涼感搭配蜂蜜甜味，讓她驚訝還不錯吃。

貼文引起熱議，「感冒的成因和解方一次湊齊了」、「哇！把藥當糖漿吃」、「喉嚨痛這樣吃不知道會不會好？」、「不要玩食物」、「止咳化痰+緩解喉嚨痛」、「感冒的時候，又多了一個吃冰的理由了」、「其實川貝枇杷膏單獨吃也很好吃」。

還有過來人分享經驗，「絕對好吃，小時候就吃過冰棒加枇杷膏了，然後馬上被阿媽唸」、「我爸之前就說過剉冰加枇杷膏，我也跟他說看起來很噁心，他跟我說很好吃」、「找到同伴了！枇杷膏超適合用來增添甜味，我好愛」、「以前是試過當飲料沖來喝，或是加料泡茶」、「我小時也都把川貝枇杷膏泡水當飲料喝」。

女子漾》之前也曾分享6種川貝枇杷膏的隱藏吃法，其中一種就是枇杷膏+冰淇淋，其他還有枇杷膏+無糖優格、枇杷膏+小湯圓+枸杞、枇杷膏+雪梨+水、枇杷膏奶凍、枇杷膏+漢堡，至於味道如何，就由讀者們自己嘗試看看。

冰淇淋 麥當勞

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