日本很普遍！他好奇為何台人無法接受「冷凍食品」 網指3因素

凡是需要經冷凍來保存的食品都屬於冷凍食品。一名網友發文，稱日本普遍都能夠接受冷凍食品，但台灣人卻很重視食物「新鮮」程度，較不能接受此類食物，他很好奇其中的原因。對此網友們認為現煮的餐廳密集、微波爐不普遍與價格皆是影響台灣人不接受冷凍食品的關鍵。

一名網友在Threads發文，表示日本人比起台灣人更能夠接受冷凍食品，他們的便利商店整面牆都是冷凍食品區、家庭主婦會囤積冷凍食品、甚至有「冷凍食品博覽會」。

原PO表示，反觀台灣普遍認為冷凍食品較為「次等」，對食物的新鮮度總是有很高追求，不過隨著外食成本上漲，他也認為台灣人會逐漸改變對冷凍食品的態度。

此文一出，有網友認為台灣滿街都是自助餐、水餃店、平價義大利麵店、水果店、小吃店等等，有些店家甚至開24小時，民眾根本無需自己煮飯、更不用洗餐具，因此冷凍食品才沒辦法在台灣流行起來。

更有網友指出，不是每個台灣家庭都有微波爐，他的朋友家就是只能用「蒸」的，這樣的話不如直接買外食或叫外送更方便，並且台灣超市與市場普及，並沒有所謂囤貨需求。

也有網友點名「價格」的因素，日本人因為習慣大量生產產品，因此冷凍食品定價會較為便宜；台灣倒是沒有這種價差，如果台灣的微波食品也能便宜10%到20%，想必會有更多人接受這種飲食方式。

不只日本，歐洲的冷凍食品也非常受歡迎。《明日旅遊》指出，歐洲高達88%的人重視食品健康性，其中67%的人認為冷凍食品與新鮮食品一樣營養豐富，而近60%的英國人更傾向購買冷凍食品。隨著時代發展，冷凍技術可以延長剩餘食物的保存期限，從而減少溫室氣體排放，甚至透過重新分配剩餘食物，以減少食物浪費、降低排放等問題。