峇里島獎勵性環保太貼心 網紅嘆國旅「割韭菜」懲罰遊客

環境部自2025年起推動旅宿業不得主動提供一次性備品政策，原意在減少浪費、落實環保，結果引發不少民眾與業界討論。近日百萬網紅Cheap分享自身出國旅遊經驗，將印尼峇里島與台灣國旅現況做對比，直言台灣做法更像「懲罰性環保」，掀起網路熱議。

Cheap在臉書粉專發文表示，日前前往峇里島旅遊，入住一晚約3000元的Villa，旅館提供的是知名品牌非拋棄式牙刷與小牙膏，並附上收納外殼，鼓勵旅客在接下來的行程中重複使用，甚至帶回家繼續用。他指出，自己整趟旅程幾乎都使用同一支牙刷，既減少垃圾，也維持住宿品質，認為這是一種「獎勵性環保」。

然而回頭看台灣，不少旅宿業者在政策上路後不提供備品，但房價並未因此調降，Cheap認為，政策本意是「不主動提供」，卻在實務上變成「需要就付費購買」。若旅客臨時忘記攜帶牙刷牙膏，往往得花費百元購買整套備品組，當中包含梳子、刮鬍刀、浴帽等物，明明僅需要一兩樣，但內容物與實際需求不符，反而造成額外負擔。

他直言，這樣的做法讓環保變質，不僅沒有提升體驗，反而讓消費者產生被「割韭菜」的感受，「人家（峇里島）是『獎勵性環保』，提供可重複使用的用品，台灣卻是你忘了帶就得多花錢，變成一種懲罰。」

貼文曝光後，引發大量網友共鳴與討論，「大多主攻觀光的國家，飯店都還是會免費提供這些盥洗用品，頂多就是不主動給」、「再過一陣子，國旅可能只提供毛胚屋而已」、「應該要免費提供，不領取可退費20元」、「不降價才是問題」、「不主動提供但為什麼還要收錢？難怪國人往外國走，旅遊是為了便利，結果還是綁手綁腳的」。