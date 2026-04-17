不好玩！北部高中生畢旅到台南喊有「災難感」 在地人駁：吃錯美食了

到台南旅遊除了能夠欣賞人文古蹟外，其多樣化的美食也是特色之一。一名北部高三學生發文，提到畢旅時去台南旅遊，不僅天氣炎熱、人擠人、行程不好玩，名產「棺材板」也很普通，遠不如日本的東京與京都。不少在地人為此挺身反駁，並指出真正的台南美食。

一名網友在Threads發文，表示他是北部的高三生，近期畢旅被安排到台南旅遊，遊玩後有一種「災難感」。原PO指出，台南天氣非常熱、到處都擠滿了人、物價昂貴，且名產棺材板也很普通，整體而言，行程並不好玩。

原PO表示，去過東京和京都旅遊，感受過日本人的細節與美學後，就知道與國旅差別非常大。一樣是有歷史的古都，國外確實比較好玩，畢旅花大錢卻得到這種品質，讓他非常失望。

此文一出，有一名台南在地人反駁，好吃的棺材板已經消失很久了，它不能代表台南美食，遊客們會去的店台南人根本不會去；還有網友指出，來台南應該吃牛肉、虱目魚或鱔魚之類的美食，此外台南才400年歷史，與1000年歷史的京都本來就無法比較。

景點方面，有一名網友認為，畢旅排的行程通常只會去安平老街、安平古堡、赤崁樓這種表面的景點，台南要跟朋友們一起玩比較好；也有北部網友推薦，台南有文創特色的小廟很多，「每次走小街小巷都有不一樣的驚喜」，只要耐心尋找美食或景點，台南也是非常好玩的。

美國在台協會（AIT）高雄分處處長張子霖曾分享他的「台南必吃清單」，提到每次造訪台南，品嚐「溫體牛肉火鍋」早已成為固定行程，大讚「全世界只有台南吃得到，真的一吃就上癮！」。可見台南並不是沒有美食，而是缺少「發現」。