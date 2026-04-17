快訊

早餐店「加蛋20元」太貴？業者公開營業成本：我賣得心安理得

MLB／投21球18顆好球！鄧愷威後援2局無失分 飆速154公里

賴瑞隆戰力偏弱？吳子嘉：民進黨中央恐全面接管防翻盤

聽新聞
0:00 / 0:00

不好玩！北部高中生畢旅到台南喊有「災難感」 在地人駁：吃錯美食了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名北部高三學生畢旅時去台南旅遊，直言「行程不好玩」。圖為赤崁樓。 圖／南市文化局提供
一名北部高三學生畢旅時去台南旅遊，直言「行程不好玩」。圖為赤崁樓。 圖／南市文化局提供

台南旅遊除了能夠欣賞人文古蹟外，其多樣化的美食也是特色之一。一名北部高三學生發文，提到畢旅時去台南旅遊，不僅天氣炎熱、人擠人、行程不好玩，名產「棺材板」也很普通，遠不如日本的東京與京都。不少在地人為此挺身反駁，並指出真正的台南美食。

一名網友在Threads發文，表示他是北部的高三生，近期畢旅被安排到台南旅遊，遊玩後有一種「災難感」。原PO指出，台南天氣非常熱、到處都擠滿了人、物價昂貴，且名產棺材板也很普通，整體而言，行程並不好玩。

原PO表示，去過東京和京都旅遊，感受過日本人的細節與美學後，就知道與國旅差別非常大。一樣是有歷史的古都，國外確實比較好玩，畢旅花大錢卻得到這種品質，讓他非常失望。

此文一出，有一名台南在地人反駁，好吃的棺材板已經消失很久了，它不能代表台南美食，遊客們會去的店台南人根本不會去；還有網友指出，來台南應該吃牛肉、虱目魚或鱔魚之類的美食，此外台南才400年歷史，與1000年歷史的京都本來就無法比較。

景點方面，有一名網友認為，畢旅排的行程通常只會去安平老街、安平古堡、赤崁樓這種表面的景點，台南要跟朋友們一起玩比較好；也有北部網友推薦，台南有文創特色的小廟很多，「每次走小街小巷都有不一樣的驚喜」，只要耐心尋找美食或景點，台南也是非常好玩的。

美國在台協會（AIT）高雄分處處長張子霖曾分享他的「台南必吃清單」，提到每次造訪台南，品嚐「溫體牛肉火鍋」早已成為固定行程，大讚「全世界只有台南吃得到，真的一吃就上癮！」。可見台南並不是沒有美食，而是缺少「發現」。

台南 國旅 畢業旅行 高中生 美食

延伸閱讀

新宿遇撞人大叔！他一路緊跟獲道歉 10萬網友讚：超強行動力

非24小時超商變多了？店員曝辛酸：大夜班半年以上沒人應徵

家裡吃素女兒卻在學校「吃肉」？理由讓媽媽當場愣住 網友看完全讚翻

她請人修電器「沒給飲料」遭母痛罵 業內人士卻爆：客人送一堆都沒喝

相關新聞

不好玩！北部高中生畢旅到台南喊有「災難感」 在地人駁：吃錯美食了

到台南旅遊除了能夠欣賞人文古蹟外，其多樣化的美食也是特色之一。一名北部高三學生發文，表示畢旅時去台南旅遊，不僅天氣炎熱、人擠人、行程不好玩，名產「棺材板」也很普通，遠不如日本的東京與京都。不少在地人為此挺身反駁，並指出真正的台南美食。

峇里島獎勵性環保太貼心 網紅嘆國旅「割韭菜」懲罰遊客

環境部自2025年起推動旅宿業不得主動提供一次性備品政策，原意在減少浪費、落實環保，結果引發不少民眾與業界討論。近日百萬網紅Cheap分享自身出國旅遊經驗，將印尼峇里島與台灣國旅現況做對比，直言台灣做法更像「懲罰性環保」，掀起網路熱議。

餘額不足也能搭公車 台灣交通卡1制度讓日本人大讚「好貼心」

台灣人習以為常的悠遊卡、一卡通等交通卡當中的「代墊機制」，對外國人來說卻是個新奇的體驗。一名日本網友分享搭乘台灣公車時的驚喜發現：即使交通卡餘額不足，仍可順利完成搭乘，甚至出現「負餘額」的情況，讓他直呼「好貼心」，也引發各國網友熱烈討論。

台灣人才懂？外國客聽1音樂往外衝秒傻眼 一票人加碼曝「在地潛規則」

台灣獨有的在地文化，常讓初來乍到的外國遊客感到既驚訝又困惑。近日在Reddit上，有網友發起一項討論，「有什麼規則是台灣在地人都知道，但卻會讓第一次來的遊客完全摸不著頭腦的？」貼文一出，瞬間引發熱烈迴響，其中「垃圾車音樂」意外成為最多外國網友心中的「文化衝擊」。

饒河夜市「澱粉腸」改名復出！負責態度獲肯定 產品評價雜音仍多

近日台北饒河夜市「澱粉腸」引發爭議，一對情侶攤商主打「台灣首間澱粉腸」，因產品成分與標示說法前後不一，加上售價高於起源的中國大陸原本平價定位，引發食安與消費爭議。近日業者在Threads發布重新開業公告，再度掀起網友熱議。

買二手伴娘禮服會影響運勢？她傻眼問禁忌 過來人曝解法

一名女網友因想購買二手伴娘禮服遭母親反對，認為影響新人運勢，該貼文引發熱議。網友們對二手衣的禁忌看法不一，多數認為伴娘禮服不需太過講究，租用或低價新衣即可。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。