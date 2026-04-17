餘額不足也能搭公車 台灣交通卡1制度讓日本人大讚「好貼心」

台灣人習以為常的悠遊卡、一卡通等交通卡當中的「代墊機制」，對外國人來說卻是個新奇的體驗。一名日本網友分享搭乘台灣公車時的驚喜發現：即使交通卡餘額不足，仍可順利完成搭乘，甚至出現「負餘額」的情況，讓他直呼「好貼心」，也引發各國網友熱烈討論。

該名網友在社群平台X（前Twitter）上貼出照片，只見公車刷卡機顯示扣款為0元、餘額為負3元。他表示，原本以為餘額不足就無法搭車，沒想到台灣的交通卡竟允許「先搭乘、後補款」，這樣的設計讓他相當驚訝，也感受到台灣在人性化服務上的用心。

這則貼文迅速累積超過百萬次瀏覽，有台灣網友就解釋因為卡片有押金，若金額不足仍然可以搭乘，但會先從押金中扣除，乘客下車後再去加值就可以了。不少日本網友紛紛留言表示，在日本大眾運輸系統中，若交通卡餘額不足，通常無法進站或出站，即使在較為彈性的地區，也至少需要保留最低金額，因此對台灣的「代墊機制」感到新奇又羨慕。有網友笑稱「台灣也太大方」，也有人認為這樣的設計能避免乘客因餘額不足卡在車門前，影響上下車效率。

事實上，台灣交通卡確實設有「代墊機制」。以悠遊卡為例，官網就公告當卡片餘額不足支付車資時，系統可先代墊一次，最高上限為60元，刷卡後餘額會顯示為負數。不過，若卡片已經處於負值狀態，就無法再使用，必須先完成儲值才能繼續搭乘。此外，這項機制適用於捷運、公車、台鐵、客運及渡輪，但不包含高鐵與YouBike。

至於一卡通官網也有規定，也提供類似服務，代墊上限約為65元。若搭乘時車資超過可代墊範圍，仍需以現金補票或先行加值。這樣的制度在兼顧風險控管的同時，也提供乘客必要的彈性，避免臨時狀況帶來不便。