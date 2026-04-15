台灣人才懂？外國客聽1音樂往外衝秒傻眼 一票人加碼曝「在地潛規則」

台灣獨有的在地文化，常讓初來乍到的外國遊客感到既驚訝又困惑。近日在Reddit上，有網友發起一項討論，「有什麼規則是台灣在地人都知道，但卻會讓第一次來的遊客完全摸不著頭腦的？」貼文一出，瞬間引發熱烈迴響，其中「垃圾車音樂」意外成為最多外國網友心中的「文化衝擊」。

原PO分享，對於台灣人來說，聽到《少女的祈禱》或《給愛麗絲》就知道要下樓倒垃圾，但對外國觀光客而言，那清脆的音樂聽起來完全就是「冰淇淋車」。原PO幽默形容，「遊客可能會以為冰淇淋車來了，興奮地拿著錢包衝出門，結果卻發現是一輛黃色大卡車和一堆垃圾袋」。

貼文一出，掀起不少外國網友共鳴，「我第一次聽到垃圾車的音樂時，就跑出去買冰淇淋了」、「之前在線上會議時，對方的背景傳來『冰淇淋車』的聲音，害我一直很困惑，直到我親自到了台灣，才知道是垃圾車」、「我女兒兩歲時在台灣待了六周，當我們回到英國時，一輛冰淇淋車停在公園裡，她居然興奮地大喊『是垃圾車！我能聽到垃圾車的聲音』」。

還有許多人紛紛表示，「永遠不要買『正常甜』的飲料」、「發票一定要留著」、「不管是想叫人注意、問問題、拜託別人、拒絕別人，還是要借過，台灣人開口就會先說『不好意思』」、「大概是『併桌』吧，我看過有些遊客遇到這種情況的時候，都一臉茫然」、「看到有人在排隊買食物或零食，就跟著一起排隊看看吧，在台灣，食物隊伍的盡頭總會有好吃的」。