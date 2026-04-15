饒河夜市「澱粉腸」改名復出！負責態度獲肯定 產品評價雜音仍多

近日台北饒河夜市「澱粉腸」引發爭議，一對情侶攤商主打「台灣首間澱粉腸」，因產品成分與標示說法前後不一，加上售價高於起源的中國大陸原本平價定位，引發食安與消費爭議。近日業者在Threads發布重新開業公告，再度掀起網友熱議。

該業者在公告中表示，針對食安、標示與資訊透明問題已完成多項改善，包括取得豬肉來源證明、雞肉補件中、投保產品責任險、更新商品名稱與價格、完成肉類檢驗報告，並已向衛生局說明，強調將以全新品牌「脆皮香Q腸」重新出發。

公告同時指出，現場設備已全面升級並更換煎台，並將於16日恢復營業。業者表示，未來將強化食材來源、製程管理與標示透明度，並感謝外界批評與建議，後續將不再針對事件另行回應。

貼文曝光後，部分網友認為業者已展現改善誠意，留言表示「業者還蠻厲害的，沒有因為輿論而被打垮」、「不會買，但覺得做到這地步已經夠負責了」、「年輕人創業不易，肯接受評論與改進，值得鼓勵」。但也有不少人不買單，質疑產品價格仍偏高。

爭議同時延伸至產品本身，有網友指出檢驗報告僅能證明含有雞肉與豬肉，仍未完全釐清成分比例與品質差異，也有人直言「澱粉腸本來就不是肉製品」，認為問題核心在於定價與市場期待落差，而非單純食安疑慮。

事實上，澱粉腸早在社群平台上引發討論，有Dcard網友詢問台灣是否能買到類似產品，並表示想嘗試「烤麵筋」等小吃。不過留言區不少人指出，澱粉腸口感與熱狗類似，但差異明顯，普遍評價為「粉感重」、「調味偏重」，甚至有人形容「吃過一次不會再買」。

也有網友分享實際經驗指出，澱粉腸多以澱粉為基底，肉含量相對較低，口感偏軟爛，「這不是整根都是粉嗎？都化學成分，吃過一次超級難吃」、「大概就你買熱狗，然後多加一點孜然粉、七味粉、辣椒粉在鍋裡，炒一炒應該可以有差不多的感覺」。