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洗冷氣是智商稅？他不解「以前用幾十年都沒事」 過來人：看出風口就知道

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，「洗冷氣」動輒要價2000至2500元，是不是所謂的「智商稅」？示意圖／ingimage
一名網友好奇，「洗冷氣」動輒要價2000至2500元，是不是所謂的「智商稅」？示意圖／ingimage

冷氣到底是必要保養，還是花冤枉錢？一名網友好奇，過去冷氣用好幾十年都沒在清洗，如今卻流行起「洗冷氣」，還要價動輒2000至2500元，讓他忍不住懷疑這是不是所謂的「智商稅」？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「洗冷氣是智商稅嗎？」為題，指出以前的冷氣用了幾十年，幾乎都沒在洗，近年來卻出現許多業者強調清洗冷氣的重要性，聲稱能改善風量、空氣品質，甚至減少過敏、恢復好空氣，讓他對這樣的說法相當存疑。

貼文一出後，不少網友都表示「三年沒洗你往出風口裡看就知道多可怕」、「不洗灰塵久了會有一股霉味」、「排水管堵住你就知道」、「可以看風口裡面，就知道要不要洗」、「你自己拆開看一看不就知道了」、「現在新型冷氣都強調自清潔或方便拆洗了，你就知道洗冷氣是否是智商稅了」。

此外，也有網友分享自身經驗，指出「親眼看過洗出來的東西與洗後的差別，是有用的」、「也不用很常洗，2-4年洗一次即可」、「洗了一次後，冷氣震動和噪音變大了」、「拆開來裡面真的超髒！冷排有定期洗濾網一樣卡一堆灰」、「個人經驗是確實有效，但不用年年洗」。

對此，台電也曾在官網宣導，2-3周清洗一次濾網，一年即可省下約215元電費，避免濾網累積太多灰塵，造成冷房效果降低、循環空氣品質變差，建議民眾定期清洗冷氣濾網，有助於提升冷房效率與節能效果。

此外，台電也提醒，清洗濾網時，需使用清水或中性清潔劑輕刷濾網，再陰乾或輕拭乾，千萬不可在陽光下曝曬。

冷氣 台電

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