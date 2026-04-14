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1品牌運動鞋攻佔中老年市場！過來人曝優點：穿起來太舒適

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現「Skechers」的運動鞋在中老年族群，人氣越來越高。運動鞋示意圖。 圖／ingimage
一名網友發現「Skechers」的運動鞋在中老年族群，人氣越來越高。運動鞋示意圖。 圖／ingimage

一名網友分享，近期發現知名運動鞋品牌「Skechers」在中老年族群的人氣越來越高，甚至找來梁朝偉、甄子丹等代言，讓他忍不住好奇，是靠什麼原因成功打進熟齡市場？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「Skechers是怎麼在中老年市場流行的？」為題，指出Skechers近年表現亮眼，不僅躍升為全球收入排名前段的運動鞋品牌之一，還在中老年族群中特別受歡迎。儘管部分款式被認為與其他品牌設計相似，仍吸引大量消費者支持，讓他好奇是否單純因為「好穿」就能打下市場？

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，「平常去健身房看一些長輩，用跑步機快走時穿的還真的一堆Skechers」、「我姑姑足底筋膜炎，穿他們家慢跑鞋得到緩解，就變老主顧了」、「有朋友是因為腰痛穿它比較舒適」、「真的適合老人久走，所以他們才愛吧」、「我媽一穿就離不開，讚不絕口」、「我覺得反而是鞋面非常舒適，他不是中底」。

此外，也有網友指出該品牌的優勢，「完全主打輕薄柔軟，專業定位給其他人賺，它就主打孕婦、老人等族群」、「主要是輕又軟吧，老人腳底沒辦法穿太硬的鞋，這牌剛好對應到他們的需求」、「瞬穿系列是真的蠻方便的」、「直接穿的設計，根本懶人福音」、「這牌子就是穿包覆跟鞋底舒適」。

一雙好走的鞋子，確實很值得投資。本站曾報導，一名網友分享，法國專業跑鞋品牌「HOKA」，雖然價格偏高，但實際穿出國後才發現「走2萬步以上腳都不痛」，直呼「錢真的有花在刀口上」，大讚出國才被HOKA圈粉。

對此，多數穿過HOKA的網友都大推，紛紛表示「前陣子買HOKA來路跑用，先穿去日本旅遊，就覺得錢花對了，很有感的好走、有支撐性」、「買了之後腳終於得到救贖，好舒服」、「去日本每天都是3萬步起跳，輕鬆度過」、「出國像是漫步在雲端」、「去大阪第2天腳痛到受不了，逛HOKA果斷買了一雙，很值得」、「我們也是下飛機就去買，走路很舒服」。

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