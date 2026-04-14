買二手伴娘禮服會影響運勢？她傻眼問禁忌 過來人曝解法

當伴娘也有「禁忌」嗎？一名女網友分享，近期被高中閨密邀請擔任伴娘，原本想上網買二手禮服省點開銷，沒想到卻被媽媽嚴厲反對，直言可能影響新人運勢，讓她相當錯愕。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在PTT以「二手伴娘服有禁忌嗎？」為題，指出閨密願意負擔伴娘服的費用，但她擔心價格偏高造成對方負擔，才動念改買較便宜的二手禮服。沒想到媽媽得知竟大罵，認為二手衣可能帶有前任主人的「磁場」，甚至會影響婚禮的好運，讓她相當困惑，發問「大家有聽過這種二手衣的禁忌嗎？」

貼文一出後，部分網友回應「新娘婚紗也是租的，都是別人穿過的哪有差」、「滿滿的新娘都穿租來的二手婚紗啊」、「我只有聽過當超過3次伴娘，會嫁不出去」、「 新娘服都租的，不就…」、「還是妳要拿伴娘服去廟裡過火，給妳媽求個安心？」

也有不少網友熱心提供解方，「完全沒有買的必要，妳只是伴娘，還不是新人欸」、「人家都會出（錢）了，怎麼還會想找二手？又沒有要妳買多高級，2千、3千就有了」、「不是都穿一樣的嗎？不然就穿小禮服就好了」、「伴娘通常穿一樣，讓新娘統一搞定吧」、「用租的就好了，平常也穿不到」、「蝦皮買，萬一收到質感很差，妳要穿嗎？」

新人結婚常邀請親朋好友見證，也會找親密好友當伴娘、伴郎。本站曾報導，一名女網友分享，近日參加好友婚禮，竟出現伴娘拿到捧花當球踢的荒謬場面，就連事後質問當事人，對方也不覺得自己有錯，言行舉止令人相當傻眼。

對此，不少網友都回應「基本的尊重跟水準都沒有，在人家婚禮鬧成這樣好看嗎」、「會不會是故意的，她覺得都說很想要了，妳們還不給她，挾怨報復」、「確實抽到要怎麼處理都看個人，但那是妳帶回家之後吧，在婚禮現場耍猴真的超怪」、「還不覺得自己有問題，拜託都成年人了不要這樣好嗎」。