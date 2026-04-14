憂印度移工來台…女尋求好用防身工具 網曝重點：自保要控制局面

印度移工來台掀議！近日有女網友在Dcard上發文，表示因近期開放印度移工的政策，對獨自回家的安全感到憂慮，進而「超級認真」尋求防身用具的推薦，並詢問哪些器材可能涉及「防衛過當」的紅線。

原PO在文中表示，防狼噴霧雖是基本配備，但仍希望能加強防護手段以應對突發狀況，甚至直言自己想帶小刀，卻又擔憂可能事後遭司法判防衛過當，因此上網求助廣大網友。

貼文一經發出便引來熱議，網友們紛紛推薦防身道具，「辣椒水才是最好的選擇」、「我覺得還是辣椒水效用最大，朝面部噴了就跑」、「推薦的還是辣椒水跟警報器」、「辣椒水是最好掌握的防身工具，也可以購買防身警報器，遇到危險時扯下拉環」、「強光手電筒、警報器、工具鉗，還有戰術筆吧」、「防狼噴霧是必備，長傘應該也可以」。

而反觀刀械，多數網友都不建議，「小刀會被奪走，選自己能掌握的武器吧」、「拿刀比較不理想，正常人很難做到癱瘓對方或奪人性命，反而容易提供兇器給歹徒」、「刀子類的對平常沒練習普通人來講，真要攻擊也下不了手」、「先別說法律上站不住腳，沒練過的人拿刀亂揮，真的很難擋住對方，還很容易把對方激怒」、「對方的先天體格+當下恐懼影響，攻擊類的我覺得可能沒用」。

還有網友補充各種自保觀念，「自保不是要去傷害對方，而是要能控制局面，才有時間趕快逃跑」、「噴辣椒水可以增加逃跑機會，前提是跑得夠快或是體力夠好可以跑遠一點」、「第一步一定是先跑，跑不掉再想反擊」、「如果是在還有人煙的暗巷，大喊『失火了！』比喊救命有效」、「最重要的是，希望當有人需要幫助時，大家能夠『伸出援手』，例如：提醒對方有人尾隨、幫忙報警之類的」。

更有網友無奈表示，「老實說很難防，女生自己要小心了，不然怎麼辦」、「最好的方法就是避免一個人在沒人的地方吧」、「想保護自己就多觀察環境，警戒心比什麼都重要」、「對用具沒什麼好指點的，但建議是對所有人都要有警惕」。