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多此一舉？店員問「有來過嗎」掀論戰 他曝真相：這樣較婉轉

聯合新聞網／ 綜合報導
網友對餐廳店員問一句「有來過嗎？」感到困惑。示意圖／ingimage
網友對餐廳店員問一句「有來過嗎？」感到困惑。示意圖／ingimage

一名女網友近日在Dcard發文，分享自己到餐廳用餐時，對店員一句「有來過嗎？」感到困惑，引發熱議。原PO表示，當下被問到時一度愣住，回答「有來過，但還是需要介紹」，沒想到卻被店員追問「是有來過還是沒來過」，讓她相當無奈。

原PO認為，店員真正想表達的其實只是「需不需要介紹」，卻先用「有沒有來過」這種間接問題，導致顧客在回答時容易陷入兩難，「回有也不是、回沒有也不是」。他直言，與陌生人互動只想簡單回答「是或否」，不解為何店員不能直接問需不需要介紹？直呼這樣的問法「多此一舉」。

貼文曝光後掀起討論，不少網友認為無須過度糾結，「需要介紹就回沒有，不需要就回有」、「直接說幫我介紹就好」」。另有人解釋，這類問法多為服務流程（SOP），實際上並不在意顧客是否真的來過，「在餐飲業打工，會這樣問是因為比較婉轉」。

也有網友分享自身做法，指出即使曾多次光顧，若想聽介紹仍會回答「沒來過」。不過，原PO看了眾多網友留言後仍表示疑惑，認為若為了聽介紹而回答「沒來過」，等同說謊，質疑店員既然目的明確，何不直接詢問「需不需要介紹」，引發兩派看法持續討論。

日前也有網友在Threads上抱怨，結帳時店員總會問「需要明細、簽單嗎？」，直言這句話根本多此一舉，認為直接交給客人，不是更有效率嗎？該篇貼文也釣出店員回應「很多人亂丟，不問更麻煩」、「不管需不需要，客人都不會主動說，只能由店員詢問」、「因為客人都丟桌上」。

這類的討論也反映出服務現場中，店員與消費者之間的溝通落差。店員多半依循既定流程與話術，希望提供體貼服務；而消費者則傾向簡單直接的互動。若雙方都能多一分理解與彈性，店員適時調整說法、顧客也直白表達需求，彼此互相體諒，將有助於提升消費體驗，讓溝通更加順暢。

店員 餐飲業

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