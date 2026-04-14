出國都跑日本、歐洲…美國自由行為何不熱門？網曝3因素：一周花10萬

為了能更自由規劃行程和時間，許多民眾出國會選擇自助旅行。一名網友發文提到，經常看到有人去日本或歐洲自由行，為何去美國的相對少見呢？對此，網友們指出美國的交通、花費與城市規劃，皆是民眾們卻步的因素。

一名網友在Threads發文，表示他經常聽聞有人去日本、歐洲、甚至是南美洲自由行，但卻少有人提及美國自由行，連旅行社都很少規劃去美國的行程，他很好奇其中的原因，對此詢問網友們的意見。

此文一出，網友普遍認為美國的交通與高昂花費是主要因素。有網友提到，美國除了紐約有地鐵外，其他地方沒有車根本無法自由行；另有網友指出美國西部很少有大眾運輸，如果要旅遊都要搭乘計程車，進而導致花費過大，他去年去美西自由行，一周就花了台幣10萬多元。

另外有網友點名美國城市規劃的問題，通常跟旅行團去美國都有主題，例如NBA、MLB或國家公園，很少只玩特定一州或城市的行程，加拿大的城市規劃就類似歐洲與日本，有「輻射式的景點」，美國則無法這樣遊玩。

不過也有網友推薦開車自由行，指出美國許多地方的風景非常美麗，例如去西雅圖喝咖啡、去黃石公園看野牛跟熱泉、在大提頓國家公園欣賞山峰、洛磯山國家公園看湖泊、西嶼看海等等，有許多地方值得去。

根據國際貿易管理局（ITA）的數據顯示，去年美國國際旅客人數較前一年減少約4%，是新冠疫情以來首見年減幅。與此同時，全球國際旅遊量年增4%，使美國成為主要旅遊目的地當中唯一逆勢衰退的市場，顯示美國旅遊業正在衰退，市場將人數下滑歸因於川普政府以國安為由施行的強硬政策。