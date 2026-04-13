台灣最值得一去的景點在哪？ 網點名離島、高山：這地方去4次也不膩

近年來，國內旅遊因住宿價格高昂、品質不一與交通亂象等問題，屢遭民眾詬病，網路上更時常出現「國旅已死」、「去南部不如飛沖繩」等聲浪。不過，有網友好奇詢問：「雖然大家都說國旅已死，但有沒有哪裡是你願意一去再去的地方？」貼文一出，意外引發熱烈迴響，許多人紛紛平反，點名台灣的「山海美景」絕對不輸國外。

一名網友在Threads發文探討國旅話題，吸引大批網友留言分享自身經驗。許多人直言，大家口中「死掉的國旅」其實是指貪婪的住宿業者、高昂的物價以及不友善的交通環境，而非景點本身。「會說國旅已死的，純粹是沒時間深度旅遊的人」、「台灣的景色是真的很美，但住宿品質跟不上」、「台灣的高山就是最棒的國旅」。

在眾多留言中，被網友點名「一去再去、百去不膩」的景點，高度集中在離島與高山地區。其中，馬祖、金門、阿里山與恆春（含墾丁、小琉球）成為最多人推薦的四大國旅勝地。

離島風情（馬祖、金門、澎湖、蘭嶼、綠島、小琉球）

許多網友對離島的清澈海水與慢活步調情有獨鍾。「雖然交通很難到達，但馬祖絕對是你來過就忘不了的地方」、「去小琉球四次了，夕陽跟清澈的海完美住在我心裡」、「綠島風景超美，照片拍不完」、「金門很多老客人每年都來，還有偽出國的感覺」。

高山絕景（阿里山、大雪山、梨山、奇萊山）

台灣豐富的山林資源也是國旅的一大驕傲。「台灣的高山很美，阿里山我一年會去好幾次，每個季節都有不同的風景」、「大雪山超推」、「奇萊山用手機就能拍出星星，台灣還有很多地方沒有探索過」。

恆春半島與東部海岸（墾丁、台東、花蓮）

儘管墾丁近期負評不斷，但仍有不少鐵粉力挺：「恆春一個月去2-3次，海裡真的很美」、「喜歡看海的推薦三仙台」、「沿著台11線漫無目的地開車，那種遼闊感是國外很難取代的，坐在海邊發呆一下午，充電的感覺就值得每年回去一次」。

不過，還有人搞笑表示，國旅最值得去的地方是「桃園國際機場、小港機場跟松山機場」，因為「出了機場就能享受到1/2價格不到的高品質國外旅遊」。也有人無奈感嘆，國旅的隱藏成本就是「滿滿的測速照相」，直呼「測速照相密集成這個樣子到底有什麼問題」。

多數網友認為，只要避開假日人潮、做好功課尋找平價優質的住宿，並善用一日遊或青年旅館等方式，依然能以合理的預算，享受高品質的國內旅遊。