萊爾富翻身成功！日系飲品狂上架 網驚：根本台版Lawson

台灣超商競爭激烈，不過近期有網友發現，萊爾富在商品策略上出現明顯變化，特別是在飲品區引進大量日本品牌商品，引發Threads熱烈討論。不少人直呼「像把日本便利商店搬進台灣」。

有網友分享在門市拍下的照片，指出萊爾富飲料冰櫃中，整整兩排全是日本茶飲，品項相當齊全，直呼「太猛了」。貼文曝光後，連官方小編更現身留言「不用飛，把日本搬到你眼前」。

不少網友對此給予正面評價，認為這樣的選品更符合消費者期待，「這才是便利商店應該多元進口的外國飲品」、「企圖心不小」、「萊爾富換聯邦經營後，逐步做出自己的特色」；也有人補充，萊爾富在更換經營團隊後逐漸建立特色，不僅商品有感升級，連服務品質也有所提升。

除了茶飲外，也有其他Threads貼文指出，萊爾富還上架北海道牛乳，甚至分為不同容量販售，網友紛紛驚呼「要變日本超商了嗎」，也有人直言根本是「台版Lawson」。

連旅遊達人林氏璧也在社群發文分享，指出近期在萊爾富發現京都福壽園伊右衛門濃茶上架，未來綾鷹系列也有機會登場，且售價約落在39元，與日本便利商店價格相比相當有競爭力。他也補充，部分商品因屬「機能性表示食品」，相關功效標示在台灣需遮蔽，但整體來看仍具吸引力，建議搭配信用卡優惠購買更划算。

事實上，萊爾富2023年底由聯邦集團入主後，積極推動營運轉型。業者表示，2025年營收已突破250億元，全台店數超過1800家，並持續透過鮮食、自有品牌與生活商品的差異化選品策略，培養高回購率商品，提高消費者來店頻率。超商業者分析，在市場趨於飽和的情況下，商品力與品牌特色成為競爭關鍵，而萊爾富近年透過商品結構調整與話題操作，逐步帶動營收成長，也為後續發展奠定基礎。