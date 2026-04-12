快訊

日職／終於等到！林安可首轟就是10局再見轟 第13場、50打席出爐

鄭麗文搭機返台！送機中共官員曝光…宋濤停機坪道別：後會有期

保健品開封後「乾燥劑」該不該留？ 藥師示警：9成人都做錯

聽新聞
0:00 / 0:00

食安風暴誰能安心吃？網狂推「最乾淨餐飲名單」：比衛生局還嚴格

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在Threads發起「最值得推薦的餐飲業」話題，邀請大家分享「可以放心吃」的店家。 示意圖／ingimage
一名網友在Threads發起「最值得推薦的餐飲業」話題，邀請大家分享「可以放心吃」的店家。 示意圖／ingimage

近期食安事件頻傳，引發民眾對外食安全的高度關注。一名網友在 Threads 指出看到不少人整理「餐飲界遇過最噁的事」，因此反向發起「最值得推薦的餐飲業」話題，邀請大家分享「可以放心吃」的店家，引發網友熱烈討論。

近日新北市清六食堂與高雄正義市場春捲接連爆發食物中毒事件，累計通報就醫人數已突破百人，且皆檢出沙門氏菌；另一方面，嘉義也接連傳出餐飲店遭檢舉出現蟑螂與老鼠蹤跡，事件曝光後引發外界對環境衛生管理的質疑。

原PO率先點名自己曾任職的TGI Friday's，表示打工期間對環境衛生印象深刻，不僅從未見過蟑螂，廁所更需每半小時巡檢清潔，連隔板上方都要擦拭，標準相當嚴格。

貼文曝光後引發熱烈回應，許多網友也分享自身經驗。有留言指出，日系品牌普遍重視衛生，例如丸龜製麵採用拋棄式抹布且每日更換，大戶屋則要求後廚手套、網帽每日替換；也有人提到摩斯漢堡打烊清潔流程嚴謹、壽司郎內場需經過兩次計時洗手程序，部分麥當勞門市也被認為內場維持一定整潔度。

也有網友特別認同TGI Friday's衛生習慣，「乾淨衛生整潔到不行！超級嚴格執行洗手、換手套、各種細節以及SOP超級完整」，還補充門市每個月都有高層定期巡視抽查，會帶著溫度計到處量溫度，直呼「比衛生局還嚴格」，所以基本上不會有抽查沒過的問題。

除了店家端的衛生把控外，日常使用的餐具細節同樣不可忽視。營養師黃雅鈺分享，市面上多數免洗餐具其實仍是裸裝狀態，若未妥善覆蓋，容易沾染灰塵，甚至遭小型昆蟲接觸。她指出手部有傷口卻未包紮、處理生肉生蛋後未洗手，或在開放空間中產生飛沫，都可能讓金黃色葡萄球菌、沙門氏菌等病原附著於餐具表面，進一步提高交叉污染風險。

黃雅鈺建議，優先自備環保餐具，不僅能避免潛在污染，也兼顧環保；若必須使用店家提供的免洗餐具，則可選擇有外包裝的款式，並在拆封後先洗手再進食。若遇到裸裝餐具，還是在使用前以清水簡單沖洗，雖無法完全滅菌，但仍能有效降低表面細菌量。

食安 餐廳 餐飲 衛生局

延伸閱讀

別只顧食材新鮮度…營養師揭免洗筷、湯匙恐怖污染源 3招教你安心吃

讀家觀點／食安稽查撐不住 應走向簽證制

健康主題館／食物中毒腸胃自救法 腹瀉記得補充營養

相關新聞

萊爾富翻身成功！日系飲品狂上架 網驚：根本台版Lawson

台灣超商競爭激烈，不過近期有網友發現，萊爾富在商品策略上出現明顯變化，特別是在飲品區引進大量日本品牌商品，引發Threads熱烈討論。不少人直呼「像把日本便利商店搬進台灣」。

食安風暴誰能安心吃？網狂推「最乾淨餐飲名單」：比衛生局還嚴格

近期食安事件頻傳，引發民眾對外食安全的高度關注。一名網友在 Threads 指出看到不少人整理「餐飲界遇過最噁的事」，因此反向發起「最值得推薦的餐飲業」話題，邀請大家分享「可以放心吃」的店家，引發網友熱烈討論。

八曜和茶這分店「卡關半年」沒營業 真相曝光網喊：用新台幣支持

知名連鎖飲料品牌「八曜和茶」源於高雄，近年來積極拓展版圖，每逢新店開幕總能吸引大批人潮排隊，人氣居高不下。然而，許多雲林鄉親卻納悶，位於虎尾的門市明明早在半年前就已經掛上招牌，卻遲遲未見開幕。對此，八曜和茶官方終於在社群平台解答，透露這段期間其實是因為店長遭遇重大車禍，並曝光充滿洋蔥的幕後故事。

年輕人戴「1配飾」顯得很老氣？一票網友搖頭：好看又有質感

年輕女性戴玉鐲引發討論，網友認為玉鐲具質感，搭配得宜能展現個人風格。對此，許多人支持這種多元配搭，表示年齡不是限制，自信與整體造型才是關鍵。

她喝日本摩斯漢堡1飲品「無糖又很澀」 老饕：台灣版比較好喝

來自日本的知名連鎖速食品牌「摩斯漢堡」，在台灣深受不少消費者的喜愛，有一名女網友之前到日本旅遊，並在當地的摩斯漢堡店用餐，但點的紅茶不僅無糖還很澀，讓她喝了一口有點嚇到。貼文一出，不少老饕還是偏愛台灣版的摩斯漢堡和紅茶。

他見路邊看板「關閉方向燈聲音」很好奇 內行人曝原因：一堆大車都這樣

不論開車或騎車，轉彎時打方向燈是最基本的動作，有些貨車或卡車甚至還會安裝警示音來提醒，但這樣做可能是違法的。有網友日前在臉書「路上觀察學院」PO出一張照片，並表示在路邊看到一塊告示牌，上面寫著「懇請關閉方向燈聲音」，讓他看了一頭霧水，直言「請問要怎麼關？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。