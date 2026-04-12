食安風暴誰能安心吃？網狂推「最乾淨餐飲名單」：比衛生局還嚴格

近期食安事件頻傳，引發民眾對外食安全的高度關注。一名網友在 Threads 指出看到不少人整理「餐飲界遇過最噁的事」，因此反向發起「最值得推薦的餐飲業」話題，邀請大家分享「可以放心吃」的店家，引發網友熱烈討論。

近日新北市清六食堂與高雄正義市場春捲接連爆發食物中毒事件，累計通報就醫人數已突破百人，且皆檢出沙門氏菌；另一方面，嘉義也接連傳出餐飲店遭檢舉出現蟑螂與老鼠蹤跡，事件曝光後引發外界對環境衛生管理的質疑。

原PO率先點名自己曾任職的TGI Friday's，表示打工期間對環境衛生印象深刻，不僅從未見過蟑螂，廁所更需每半小時巡檢清潔，連隔板上方都要擦拭，標準相當嚴格。

貼文曝光後引發熱烈回應，許多網友也分享自身經驗。有留言指出，日系品牌普遍重視衛生，例如丸龜製麵採用拋棄式抹布且每日更換，大戶屋則要求後廚手套、網帽每日替換；也有人提到摩斯漢堡打烊清潔流程嚴謹、壽司郎內場需經過兩次計時洗手程序，部分麥當勞門市也被認為內場維持一定整潔度。

也有網友特別認同TGI Friday's衛生習慣，「乾淨衛生整潔到不行！超級嚴格執行洗手、換手套、各種細節以及SOP超級完整」，還補充門市每個月都有高層定期巡視抽查，會帶著溫度計到處量溫度，直呼「比衛生局還嚴格」，所以基本上不會有抽查沒過的問題。

除了店家端的衛生把控外，日常使用的餐具細節同樣不可忽視。營養師黃雅鈺分享，市面上多數免洗餐具其實仍是裸裝狀態，若未妥善覆蓋，容易沾染灰塵，甚至遭小型昆蟲接觸。她指出手部有傷口卻未包紮、處理生肉生蛋後未洗手，或在開放空間中產生飛沫，都可能讓金黃色葡萄球菌、沙門氏菌等病原附著於餐具表面，進一步提高交叉污染風險。

黃雅鈺建議，優先自備環保餐具，不僅能避免潛在污染，也兼顧環保；若必須使用店家提供的免洗餐具，則可選擇有外包裝的款式，並在拆封後先洗手再進食。若遇到裸裝餐具，還是在使用前以清水簡單沖洗，雖無法完全滅菌，但仍能有效降低表面細菌量。