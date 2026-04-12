八曜和茶這分店「卡關半年」沒營業 真相曝光網喊：用新台幣支持

知名連鎖飲料品牌「八曜和茶」源於高雄，近年來積極拓展版圖，每逢新店開幕總能吸引大批人潮排隊，人氣居高不下。然而，許多雲林鄉親卻納悶，位於虎尾的門市明明早在半年前就已經掛上招牌，卻遲遲未見開幕。對此，八曜和茶官方終於在社群平台解答，透露這段期間其實是因為店長遭遇重大車禍，並曝光充滿洋蔥的幕後故事。

八曜和茶官方在Threads上發文表示，常常有人詢問「為什麼雲林虎尾門市招牌掛了半年才開幕？」官方解釋，原因並非出在裝潢延宕，而是因為店長在半年前的籌備期間，不幸發生了一場嚴重的車禍意外。

這幾個月來，店長歷經了多次手術與漫長且痛苦的復健過程，直到4月10日，虎尾門市才終於正式開幕。從官方釋出的照片中可見，店長當天仍需拄著拐杖站在門市門口，但眼神充滿堅定與感激。

店長在影片中感性表示：「對不起，讓雲林的大家久等了。」他特別感謝八曜和茶的經理、督導與所有夥伴，在這段最艱難的時刻沒有選擇放棄他（取消加盟資格），反而不斷鼓勵、安撫他，並在各方面給予全力的協助與扶持，讓他感受到如家人般的溫暖。

店長也補充，這段因意外而多出來的籌備期，讓他有時間讓門市做更完善的準備。他期許自己能盡快度過難關、完全康復，親手將飲料製作給等待已久的顧客們。

貼文曝光後，引來大批網友與當地鄉親留言打氣：「沒有營業收入還要負擔半年店租，真的不容易，店長加油！」、「這不用新台幣支持我都對不起自己了」、「必須拿新台幣教訓一杯好喝的八曜」、「總部願意這樣溫暖對待加盟主，真的是良心企業」、「下次有回虎尾一定去『交關』（捧場的意思）」。