年輕人戴「1配飾」顯得很老氣？一票網友搖頭：好看又有質感

年輕人戴玉鐲會很突兀嗎？一名女網友分享，自己平時習慣配戴玉鐲，但因為身邊幾乎沒有同齡人這樣搭配，讓她開始擔心會不會因此顯得老氣，甚至被他人側目。貼文一出後，不少網友留言力挺，認為玉鐲其實很有質感，只要搭配得宜反而能展現個人風格，也有網友表示現在流行多元，沒有年齡限制，關鍵還是在整體穿搭與自信。

這名網友曾在社群平台「Threads」表示，自己23歲，平常是受到家人影響，會在手上戴玉鐲，但觀察身邊同齡族群，發現現在很少年輕人會帶玉鐲作為配件，讓她忍不住詢問「這樣會被排擠嗎？」。

此外，也有一名網友在Dcard以「戴玉鐲很老氣？」為題，指出自己剛過20歲生日，阿嬤送了一個顏色偏白的玉鐲，雖然很想戴出門，但她印象中玉鐲好像比較多婆媽在戴，擔心會讓別人留下老氣的印象，好奇發問「看到女大生戴玉鐲會覺得很老氣嗎？」。

貼文一出後，不少網友都表示「家裡從事玉器翡翠的，小時候感覺很老扣扣，可是長大自然而然就是喜歡這些」、「只要自己喜歡，什麼時候戴都開心，我高中就開始戴了」、「我17歲戴玉鐲」、「我19歲就開始戴了，朋友都說我是老靈魂，但玉真的很美，自己喜歡最重要」、「不會～我女兒、我學生都有在戴」、「完全不會，而且非常好看」。

此外，也有網友回應「根本超好看，藍玉髓真的美死我了」、「我很粗魯不敢戴玉鐲，我是單純很喜歡翡翠，為了翡翠學編繩」、「瑪瑙也很漂亮」、「我28歲，旗袍、金戒指、春帶彩玉鐲，你不寂寞」。