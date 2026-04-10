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她喝日本摩斯漢堡1飲品「無糖又很澀」 老饕：台灣版比較好喝

聯合新聞網／ 綜合報導
日本連鎖速食品牌「摩斯漢堡」深受許多消費者的喜愛，而當中紅茶更是被不少人大讚是「紅茶界的霸主」。 圖／聯合報系資料照片
日本連鎖速食品牌「摩斯漢堡」深受許多消費者的喜愛，而當中紅茶更是被不少人大讚是「紅茶界的霸主」。 圖／聯合報系資料照片

來自日本的知名連鎖速食品牌「摩斯漢堡」，在台灣深受不少消費者的喜愛，有一名女網友之前到日本旅遊，並在當地的摩斯漢堡店用餐，但點的紅茶不僅無糖還很澀，讓她喝了一口有點嚇到。貼文一出，不少老饕還是偏愛台灣版的摩斯漢堡和紅茶。

這名女網友在Threads發文表示，之前去日本第一次吃當地的摩斯漢堡，當時她點了一個漢堡、一份薯條以及一杯紅茶，但因為喝習慣台灣版摩斯紅茶，反而日本的讓她有點嚇到，不僅無糖、口感還很澀，味道完全不一樣，還直呼「這是什麼東東？」

貼文引來不少討論，「台灣摩斯的紅茶超好喝，日本的喝起來感覺清清的」、「日本的就是偏向大吉嶺紅茶喔」、「台灣有無糖的，要另外說」、「我回台灣點了紅茶差點甜死我，喝了幾口就倒了」、「在日本吃摩斯會突然發現台灣摩斯也太好吃了吧」、「日本摩斯我印象好吃的是雞塊」。

有內行人建議，「日本摩斯的紅茶要點熱的，大概2分鐘後取出茶包（太久會澀），之後可以再請店員幫妳加熱水沖第二次」、「日本摩斯的紅茶是無糖的，妳如果跟他要糖的話，他會給你一小盒糖漿」、「要跟他們要檸檬片」。

曾有網友透露自己最愛的紅茶就是摩斯紅茶以及全家的「仙女紅茶」，甚至大讚這兩家可以算是紅茶界的霸主，不少喜愛喝紅茶的老饕也非常認同，摩斯甚至還有著「被漢堡耽誤的紅茶店」美譽。

摩斯漢堡 紅茶

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