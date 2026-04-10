他見路邊看板「關閉方向燈聲音」很好奇 內行人曝原因：一堆大車都這樣

不論開車或騎車，轉彎時打方向燈是最基本的動作，有些貨車或卡車甚至還會安裝警示音來提醒，但這樣做可能是違法的。有網友日前在臉書「路上觀察學院」PO出一張照片，並表示在路邊看到一塊告示牌，上面寫著「懇請關閉方向燈聲音」，讓他看了一頭霧水，直言「請問要怎麼關？」

從這名網友在臉書「路上觀察學院」PO出的照片看到，在一處看似分隔島中的電線桿下方，綁了一塊黃色告示看板，上面寫著「懇請關閉方向燈聲音，感謝理解」，當中的「關閉方向燈聲音」還加重字體變粗，似乎矗立這塊告示牌的人對於車輛方向燈的聲音非常敏感。

貼文引起不少討論，多數人推測應該是指一些大型車輛安裝轉彎或倒車的語音警示音，「大型車的轉彎語音」、「應該是貨車那種帶語音的，有些真的超大聲」、「他說的應該是大車，轉彎有廣播聲」、「應該指的是『車輛右轉彎，請注意安全』這種聲音」、「還有請注意倒車的」、「大車、物流車、垃圾車都有，為了怕有人在死角，所以要廣播左轉彎、右轉彎」。

其他網友則表示，「都應設有獨立開關，半夜吵死了」、「有些真的很大聲，因為法規沒規定分貝數」、「住在路口邊的人才懂」、「這樣就覺得吵，那你去住香港不就會瘋掉，人行道警告聲沒在停的」、「在深夜送貨的超商貨車，打雙黃燈真的很吵」。

對此，交通部公路局臉書粉專「公路局：公路人」就曾表示，在路上可以聽到車輛發出「嗶-嗶-嗶」的警示音，這是沒問題的，但絕對不能自行安裝大聲公，因為驗車時會無法通過。粉專解釋車輛型式安全審驗管理辦法都有調和國際標準，沒有使用語音是因為考量各國語言不同，會產生車輛製造複雜度，改採用間歇式頻率聲響較容易一致，因此現行規定，轉彎及倒車警報裝置不可以安裝大聲公廣播「倒車中請注意」、「車輛右轉彎」等語音，否則驗車無法通過。