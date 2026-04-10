快訊

斷了毛孩救命藥？7月動物用藥新制爭議 「黃阿瑪的後宮生活」：絕望又無奈

邀習近平來台 鄭麗文：逐步達成和平框架、增進台灣國際空間

硬拗「曠45節課非45小時」 前學生會長遭退學提訴願 中教大：已多次通知

聽新聞
0:00 / 0:00

他見路邊看板「關閉方向燈聲音」很好奇 內行人曝原因：一堆大車都這樣

聯合新聞網／ 綜合報導
開車轉彎必須要打方向燈，但原PO卻在路邊看到有人豎立看板，要求路過駕駛將方向燈聲音關閉，讓他看了好奇「方向燈聲音怎麼關？」 示意圖／ingimage
開車轉彎必須要打方向燈，但原PO卻在路邊看到有人豎立看板，要求路過駕駛將方向燈聲音關閉，讓他看了好奇「方向燈聲音怎麼關？」 示意圖／ingimage

不論開車或騎車，轉彎時打方向燈是最基本的動作，有些貨車或卡車甚至還會安裝警示音來提醒，但這樣做可能是違法的。有網友日前在臉書「路上觀察學院」PO出一張照片，並表示在路邊看到一塊告示牌，上面寫著「懇請關閉方向燈聲音」，讓他看了一頭霧水，直言「請問要怎麼關？」

從這名網友在臉書「路上觀察學院」PO出的照片看到，在一處看似分隔島中的電線桿下方，綁了一塊黃色告示看板，上面寫著「懇請關閉方向燈聲音，感謝理解」，當中的「關閉方向燈聲音」還加重字體變粗，似乎矗立這塊告示牌的人對於車輛方向燈的聲音非常敏感。

貼文引起不少討論，多數人推測應該是指一些大型車輛安裝轉彎或倒車的語音警示音，「大型車的轉彎語音」、「應該是貨車那種帶語音的，有些真的超大聲」、「他說的應該是大車，轉彎有廣播聲」、「應該指的是『車輛右轉彎，請注意安全』這種聲音」、「還有請注意倒車的」、「大車、物流車、垃圾車都有，為了怕有人在死角，所以要廣播左轉彎、右轉彎」。

其他網友則表示，「都應設有獨立開關，半夜吵死了」、「有些真的很大聲，因為法規沒規定分貝數」、「住在路口邊的人才懂」、「這樣就覺得吵，那你去住香港不就會瘋掉，人行道警告聲沒在停的」、「在深夜送貨的超商貨車，打雙黃燈真的很吵」。

對此，交通部公路局臉書粉專「公路局：公路人」就曾表示，在路上可以聽到車輛發出「嗶-嗶-嗶」的警示音，這是沒問題的，但絕對不能自行安裝大聲公，因為驗車時會無法通過。粉專解釋車輛型式安全審驗管理辦法都有調和國際標準，沒有使用語音是因為考量各國語言不同，會產生車輛製造複雜度，改採用間歇式頻率聲響較容易一致，因此現行規定，轉彎及倒車警報裝置不可以安裝大聲公廣播「倒車中請注意」、「車輛右轉彎」等語音，否則驗車無法通過。

交通部 倒車雷達

延伸閱讀

高雄公車司機遭爆出言辱罵乘客 本人澄清吐苦水：已經開18小時車

他「不敢開國道」憂被女性扣分 網教行駛技巧：比平面安全

相關新聞

他見路邊看板「關閉方向燈聲音」很好奇 內行人曝原因：一堆大車都這樣

不論開車或騎車，轉彎時打方向燈是最基本的動作，有些貨車或卡車甚至還會安裝警示音來提醒，但這樣做可能是違法的。有網友日前在臉書「路上觀察學院」PO出一張照片，並表示在路邊看到一塊告示牌，上面寫著「懇請關閉方向燈聲音」，讓他看了一頭霧水，直言「請問要怎麼關？」

大家都遇過！他怨超商客人結帳後1行為超困擾 網共鳴：忍不住翻白眼

你在櫃台結帳時，也曾有過這種行為嗎？一名網友發文，表示去超商或手搖飲店消費時，總會遇到結帳完卻拖拖拉拉整理錢包的人，讓人非常煩躁。此文引起廣大網友的共鳴...

搭捷運讓座被長輩斥責「你在污辱我」！他錯愕難過 網教1做法避免爭議

搭乘交通工具時讓座給有需要的人是一種美德，但在台灣卻時常出現爭議。一名網友發文，稱他近日搭乘捷運時，讓座給一名長輩，卻被對方指責：「你在污辱我嗎？」，讓他感到很不舒服，對此，有網友建議可以在讓座前用眼神或手勢示意，較不會發生爭執。

超委屈！免費愛心餐被嫌「沒肉」刷一星 永和中田咖哩發聲了

不少店家在營運之餘也投入公益回饋社會，新北永和中田咖哩店多年來持續提供「愛心餐」，沒想到日前卻被民眾給出一星負評，理由竟是因為餐點中「沒有肉片」，引發網友討論。

別以為來台工作很輕鬆！女移工逃跑同鄉PO網討拍被戰翻：她是累犯

一段印尼女移工在台逃逸、遭警方追捕的影片近日在Threads瘋傳，一名同為移工的越南女網友隨後發文力挺，直言「不要以為來台灣工作很輕鬆」，稱其為了生活與家庭不得不鋌而走險，卻意外引發網友兩極論戰，甚至被爆出該名女子疑為「累犯」。

不要只有QR Code！他勸餐飲業給紙本菜單 網友共鳴：用手機超煩躁

隨著科技發展，越來越多餐廳不提供紙本菜單，而是希望客人用QR Code點餐。一名網友發文，呼籲餐飲業者不要只給客人QR Code，至少要提供一本紙本菜單，不然會讓年長者非常不方便。對此，許多網友也紛紛指出「用手機看菜單真的很煩躁」，希望餐廳留下一目了然的紙本菜單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。