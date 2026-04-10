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大家都遇過！他怨超商客人結帳後1行為超困擾 網共鳴：忍不住翻白眼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友提到，結帳完卻站在櫃台前拖拖拉拉整理錢包的人，讓人非常煩躁。 示意圖／AI生成
一名網友提到，結帳完卻站在櫃台前拖拖拉拉整理錢包的人，讓人非常煩躁。 示意圖／AI生成

你在櫃台結帳時，也曾有過這種行為嗎？一名網友發文，提到去超商或手搖飲店消費時，總會遇到結帳完卻拖拖拉拉整理錢包的人，讓人非常煩躁。此文引起廣大網友的共鳴，直言「看了會忍不住翻白眼」。

一名網友在Threads發文，表示他去超商或手搖飲店買東西時，經常遇到一種人，明明店員已找完錢、結帳完成了，卻一直站在櫃台前面慢悠悠地整理錢包、放好鈔票、放零錢，並將錢包放到包包裡才肯離開，讓下一位等待結帳的客人非常困擾。原PO詢問網友：「有沒有遇過這類人呢？」

此文一出，引起諸多網友共鳴，並表示此情況很常見，「有，看了會讓我忍不住翻白眼，去旁邊用好很難嗎」、「在加油站加油的時候也很多這種人」、「很多啊，我都馬上去另外一個收銀台，我都結帳完了，他竟然還沒好」、「我遇過結完後面5個客人了，第一個還在原地不知道在做什麼」、「這種人很討厭，都已經處理好了，也不讓開給下一位顧客」。

還有網友指出，有一種客人明明還沒輪到他結帳，就急著把商品丟到收銀台，這種人也很討厭；此外，等店員刷完金額後，才緩慢地拿出皮包、一個一個數零錢的人也讓網友們非常反感。

不過也有網友回擊，認為客人在店員面前整理好錢並收進錢包內，對店家才是最保險的，畢竟監視器能照到客人收錢的全貌，能避免產生後續因為金錢產生的誤會。

除了霸佔櫃台外，客人不先告知支付方式也會造成店員的困擾。一名店員抱怨，不少客人結帳時都不事先告知付款方式，只會拿著手機在機器前拚命刷，讓他看了非常無言，直呼「當店員會通靈嗎？」。

超商 店員

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