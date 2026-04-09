別以為來台工作很輕鬆！女移工逃跑同鄉PO網討拍被戰翻：她是累犯

一段印尼女移工在台逃逸、遭警方追捕的影片近日在Threads瘋傳，一名同為移工的越南女網友隨後發文力挺，直言「不要以為來台灣工作很輕鬆」，稱其為了生活與家庭不得不鋌而走險，卻意外引發網友兩極論戰，甚至被爆出該名女子疑為「累犯」。

該段越南文貼文指出，外界不應將赴台灣工作想像得過於美好，許多移工為了「一口飯、為了家人與孩子」承受巨大壓力，才會選擇逃逸。相關言論在社群上迅速擴散，獲得部分網友同情。

不過，多數網友對此說法並不買單，批評將非法行為合理化。有留言指出：「違法就是違法，不能用辛苦當藉口」、「如果是累犯，更不值得同情」、「這種行為只會讓其他守法移工被貼標籤」。更有網友直言，此類逃逸事件恐進一步影響外籍人士來台工作或申請簽證的難度。

有網友爆料指出該名逃逸女移工並非首次違規，疑在香港也曾有過逃逸紀錄，質疑其動機並非單純是「生活所迫」。不過相關說法尚未獲得官方證實，仍有待進一步查證。