不要只有QR Code！他勸餐飲業給紙本菜單 網友共鳴：用手機超煩躁

隨著科技發展，越來越多餐廳不提供紙本菜單，而是希望客人用QR Code點餐。一名網友發文，呼籲餐飲業者不要只給客人QR Code，至少要提供一本紙本菜單，不然會讓年長者非常不方便。對此，許多網友也紛紛指出「用手機看菜單真的很煩躁」，希望餐廳留下一目了然的紙本菜單。

一名網友在Threads發文，表示現在許多餐飲業者不再提供紙本菜單，而是利用QR Code點餐系統，雖然這麼做能節省人力、打造乾乾淨淨的文青氣質，但使用手機才能點餐會讓年長者非常困擾。

原PO呼籲，餐廳應該至少留下一張紙本菜單，且於櫃檯就能取得；抑或是在店面牆上掛上不超過10個菜品的簡潔菜單，讓客人一進店就能知曉能點什麼菜，如此一來便能增加回頭客的數量。

此文一出，不只是年長者，許多網友也認為用手機點餐非常麻煩，「即便是一般人也會希望有紙本菜單可以看，比起縮在手機螢幕上，無法看到全部品項，會比較舒適一點」、「別說年長者了，我用手機看菜單也會很煩躁，頁面就那麼小，想要看完整個菜單還要慢慢滑到底」。

除了QR Code點餐，還有網友點名點餐還要「加LINE」更讓人頭痛，看到了就直接選擇不吃、更不會消費。其他網友認為，業者應該要「紙本、線上點餐並行」，這樣不僅能討好年輕族群，更能照顧到長輩或沒有手機的客人。

有報導指出，在雙北地區，多家商場與商圈餐廳已全面採用手機掃描QR Code點餐，讓不少長者直呼困擾，有兩位70多歲的民眾外出用餐時，就站在點餐機前面一直說不會操作，過了一下子，店員才來幫忙。這位民眾說，他經常因看不清畫面、找不到功能而手忙腳亂，要向隔壁的年輕人求助，讓他感到尷尬。