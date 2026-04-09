遇連假就塞爆！他怨搭高鐵對號座「走道都是人」 網提解方：把人逼回去

每逢連續假期，高鐵總是擠滿趕著回鄉的乘客。一名網友發文，稱高鐵每當人潮太多時，總會開放自由座乘客站在對號座車廂的走道，質疑「那買對號座的意義在哪裡？」，對此，網友們針對高鐵搭乘亂象提出解決方法，除了漲價外，更有人提議可以通過擴大客運路權的方式，吸引民眾多多搭乘客運，解決高鐵人潮過於擁擠的問題。

一名網友在Threads發文，表示高鐵在連假人潮過多時，會開放自由座的乘客站到對號座的車廂與車廂間隙裡，質疑「買對號座意義在哪裡？」。更有網友提到有自由座乘客看到對號座車廂有空位就直接坐下，原PO則回應，這種等高鐵人員來查票又裝無辜的「僥倖心態」很不可取。

此文一出，不少網友建議高鐵應透過漲價來緩解人潮，「高鐵亂象唯一解是漲價，而且是要漲到會痛的價格，讓供需法則做事」、「還是老話一句，無限期支持高鐵漲價」、「把自由座的價錢拉高，大家就都會去買對號座了」。

還有網友批評高鐵「超賣」的行為，認為按照安全原則，車廂內不應該有乘客站立、每個人都要有座位，「開放每個車廂能站人真誇張」；還有網友提到因為人潮太多的緣故，想要上廁所都沒辦法，「再也不會連續假期搭高鐵了」。

有一名內行網友點出高鐵人潮過於擁擠的解方，他建議要「把人逼回去搭客運」，如今客運的難題就是開國道會塞車，讓民眾難以掌控時間，政府可以擴大客運的路權，壓縮私家車的空間。

該網友舉例，國道可以規劃一條線為「高乘載車道」，這樣從台北到台中的時間只要2小時到2.5小時，相比高鐵直達車40分到站加上轉乘約1.5小時，兩種交通方式差半小時到1小時，但客運票價便宜一半以上，要省錢的民眾自然會選擇搭客運，不是高鐵了。

高鐵是否漲價的議題也曾引起討論，有網友詢問高鐵如果漲價19%是否能接受？多數網友支持漲價，認為高鐵透過漲價能夠提升搭乘品質、減少亂象發生。