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「直立派 vs 滾筒派」洗衣機該怎麼選？ 過來人曝經驗：這台用了15年才壞

聯合新聞網／ 綜合報導
不論是滾筒式洗衣機還是直立式洗衣機，都各有擁護者，其優缺點也大不相同。 示意圖／ingimage
不論是滾筒式洗衣機還是直立式洗衣機，都各有擁護者，其優缺點也大不相同。 示意圖／ingimage

洗衣機是現代家庭中不可缺少的重要家電之一，而且功能也越來越齊全，但挑選上到底該買直立式還是滾筒式比較好，每個人的看法各有不同。有一名女網友在Threads發文詢問大家意見，到底應該買哪一種款式的洗衣機比較好？有網友就分析兩者的優缺點，認為各有好壞，主要先看原PO在意的是什麼再來做選擇。

貼文引來不少討論，兩種款式各有擁護者，「滾筒式的缺點是要彎腰拿衣服，再次選擇我會買直立式」、「總體方便性跟省錢來說，直立式贏」、「直立比較好，以後要維修也比較方便」、「原本用滾筒，後來換直立式，最大的不同是，滾筒那圈膠條容易藏污納垢不好清，久了還會有霉斑，看了不喜歡」、「滾筒式，家裡的用了十五、六年才壞。就個人喜好，喜歡滾筒的，洗衣機上能放東西，能當整理台」、「滾筒好像對衣服比較不傷」、「直立式洗容易衣服洗到鬆掉，滾筒式我覺得洗起來更乾淨，也比較不會把衣服洗到鬆掉，又比直立式省水」。

還有內行人分析認為直立式優點是價格較滾筒便宜，維修也比較簡單，但缺點是用水量大，且衣服洗得比較沒滾筒乾淨；而滾筒則是省水、衣服不容易糾結，洗得也比較乾淨，但缺點是無法中途暫停、開門加衣服，價格較高、維修較難，拿取衣服還得要彎腰蹲下，對於長輩來說比較不友善。

元氣網》曾分享《Social Lab社群實驗室》的文章，以8個條件來比較滾筒式與直立式的優缺點，在「洗淨原理」、「功能完整性」、「能源節約」上，滾筒式優於直立式；「所佔空間」、「價位」、「洗衣時長」則是直立式勝出。而在「拿取方便性」和「缺點」這兩項，兩者則是各有好壞。

洗衣機 省水

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