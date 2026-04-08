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紅豆餅是中國用語？女同事堅稱「車輪餅」遭圍剿落淚 網傻眼：是南部說法

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，辦公室因「紅豆餅」與「車輪餅」稱呼差異引發爭論，甚至演變成激烈衝突。 示意圖／ingimage
一名網友分享，辦公室因「紅豆餅」與「車輪餅」稱呼差異引發爭論，甚至演變成激烈衝突。 示意圖／ingimage

一名網友近日在Threads分享，辦公室因「紅豆餅」與「車輪餅」稱呼差異引發爭論，甚至演變成激烈衝突。原PO表示，當時有同事主動詢問大家要不要一起訂紅豆餅，卻有另一名女同事指出「紅豆餅」屬於支語（中國大陸用語），認為台灣應使用「車輪餅」稱呼，並批評以紅豆餅統稱各種口味是一種語言扁平化用法，未料此番言論引發現場氣氛急轉直下。

原PO指出，隨後多名同事加入討論，場面逐漸失控，最終演變成十多人圍繞該名女同事激烈爭辯，對方情緒潰堤當場落淚。他也坦言，整個辦公室約20人、皆為20多歲年輕族群，原以為只是日常閒聊，卻發展成衝突，讓他直呼「有點難以想像」，自己當下也不敢上前安慰，氣氛一度相當尷尬。

貼文曝光後，引發大量網友討論，不少人對於「紅豆餅是支語」的說法感到錯愕。有網友表示「我小時候就是說紅豆餅，是後來才聽到車輪餅」、「快50歲了從小都這樣叫」，也有人指出語言本來就會隨時間流動，「我們現在用的華語，其實也是早期的支語」。

也有留言分析，指出「紅豆餅」與「車輪餅」本就存在南北用語差異，並非單一標準。有網友分享，北部較常使用「車輪餅」，南部則多稱「紅豆餅」。也有人認為，在輕鬆場合過度糾正他人用語，影響人際互動才是爆發衝突的主因。

事實上，類似討論過去也曾在Threads引發話題。當時有網友整理，這類點心在台灣有多種稱呼，包括源自日本的「今川燒」、台語發音的「太鼓饅頭」，以及台南地區俗稱「公阿貴」或「摳啊貴」等。雖然有這麼多種稱呼方式，但在台灣南部地區最普遍的說法還是以「紅豆餅」為主。

紅豆餅 職場

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