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參加泰國婚禮唯一沒穿西裝！台男崩潰「像裸奔」：丟臉到國外

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友透露自己赴泰參加婚禮，因未穿正式西裝成為全場唯一「不合群」的人。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成
一名網友透露自己赴泰參加婚禮，因未穿正式西裝成為全場唯一「不合群」的人。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成

一名網友近日在Threads分享自己赴泰國參加婚禮的經驗，透露自己因未穿正式西裝成為全場唯一「不合群」的人。他形容現場賓客多為權貴與演藝人士，整體氛圍相當正式，自己卻穿著不夠得體，直呼「丟臉丟到國外」、「有如裸奔在路上的惡夢實現」，尷尬到難以言喻。

原PO表示，不僅襯衫標籤未拆被同事發現，婚禮後的after party規模更讓他大開眼界，甚至出現「嘔吐罰款1萬泰銖」的大字報，整體體驗衝擊十足。他也從中得到教訓，提醒「泰國婚禮真的要非常正裝出席」，並強調after party氣氛熱烈、內容精彩，與台灣常見的婚禮形式差異甚大。

貼文曝光後，引來不少網友留言討論服裝禮儀差異。有網友直言，「很多台灣人對正式場合穿著沒有概念，講難聽是失禮」、「泰國女友看到同桌有工程師穿格子襯衫加牛仔褲，問說怎麼好意思毀了人家一輩子一次的畫面」、「參加過國外的婚禮就會知道，普遍台灣人對於正式場合的服裝禮儀和認知有多糟糕」、「台灣婚禮穿得很隨便的只有男性，女生絕大多數都是很認真且會特地買衣服搭配」、「我有發現好像只有台灣人會穿休閒衣服去參加婚禮，這在國外是非常失禮的行為」。

事實上，過去也曾有來自大阪的女網友分享在台參加婚禮的文化觀察。她指出，在台灣婚禮現場，有人穿著T恤、運動鞋，甚至在儀式開始前就先用餐，整體氛圍較為輕鬆；反觀日本婚禮，對服裝與禮儀要求嚴謹，例如避免穿著純白或純黑服飾、不可穿涼鞋或運動鞋，亦不建議過於暴露的打扮。

不過她認為，婚禮形式本就與文化背景有關，台灣偏向自在、輕鬆的氛圍，日本則強調儀式感與規範，各有其特色。

婚禮 文化差異 泰國

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