貴得不合理！旅台19年賀少俠細數台灣缺點：若像新加坡遊客會大增

德國籍藝人賀少俠近日登上網路節目「星時代調研所」接受星座專家唐綺陽專訪，分享自己在台灣生活近20年的觀察與感受。儘管多次表達對台灣的喜愛，但也直言諸多現實面的經濟、工作、文化等問題，讓他相當感冒，大呼不合理。

現年39歲的賀少俠表示，19歲時因為認識台灣的女朋友來到這裡，並愛上這個地方，在此念完大學、研究所。雖然疫情期間也曾想過要去美國發展，但當時台灣的狀況比美國好，才因此打消念頭，他自認比很多台灣的年輕人都還了解台灣。

賀少俠指出，台灣的薪資與房價存在明顯落差，「台北薪資是德國的一半，房價卻沒有比較便宜」、「德國人對房子很龜毛，價格卻是台灣的一半」，直言自己即使有足夠財力，「不會在台灣買房子，這個投資不划算」，因為房價及環境污染的問題嚴重。他也提到，德國對房租調整有嚴格規範，租屋環境相對穩定，反觀台灣則較容易出現頻繁搬遷與租金波動問題。

此外，賀少俠也對台灣物價高昂做出批評，表示在超市買食物沒有德國便宜，「覺得食物也不夠健康，健康的食物在台灣太貴了。」所以在台灣大家都需要室友，到結婚才有辦法搬出去住，「因為台北真的太貴了。」

在環境方面，賀少俠坦言，初到台灣時原以為會像新加坡一樣乾淨，但實際觀察後認為「公共環境仍有改善空間」，甚至直言「到了山上或海邊，很可怕」。

賀少俠表示，大自然是台灣特色，但整潔、景點的交通都要改進，「台灣人不能隨便對待這個寶貴的島，如果台灣乾淨得跟新加坡一樣，這邊的旅客會非常多。」

針對職場文化，賀少俠也提出批評，認為台灣存在工時長、假日太少，但效率不佳的現象，「大家浪費時間，老闆不走，員工也不能走」，如果工作效率佳，大家應該在中午就能下班了。

他分享自身經驗，曾被要求早上7點到場錄影，但到場後卻發現現場人員在吃早餐，「兩個小時後才開拍」，指出這是效率問題，而非努力程度不足。

就國外行銷上，賀少俠認為自己想追求、發展的東西，在台灣還是太保守，也覺得台灣的行銷策略很失敗，「因為台灣人用自己喜歡的東西去吸引外國人，而不是用外國人在乎的東西。台灣人有自己的喜好，但外國人不在乎，台灣應該推廣外國人愛的東西。」

賀少俠分析，德國人比較一板一眼，在乎生活品質跟自由，台灣則比較在乎家庭和諧，不想得罪人、不想被討厭，所以無法有大改變。他認為，這樣的文化也影響到公共事務與社會進步。此外，他也不習慣部分人「說話不算話、講太多客套話」的溝通方式。

儘管提出多項批評，賀少俠仍強調台灣的優點，包括便利性、大自然環境與人情味。他表示，在台灣生活期間，「借錢、生病都有很多貴人幫忙」，對此深感溫暖。

不過他也坦言，「台灣最美的風景是人」這句話他並不完全認同，認為整體社會仍有進步空間，包括工作待遇、環保、房子蓋得怎樣，認為該花的錢不花，一直浪費太多錢在不該聚焦的地方。

節目播出後，引發大量網友討論。不少人認為賀少俠的觀察「中肯」、「講出事實」、「願意講真話才是真的關心台灣」、「不要覺得他在挑剔，通常就是愛台灣才會希望更好」，也有人認為這類「建設性批評」有助於社會進步。