過期醬料變清潔神器！他1招實測「焦黑鍋底全亮」 網驚：速食店即將缺貨

過期醬料先別丟！近日一名網友分享「番茄醬神用法」，竟能把燒焦發黑的鍋底清到發亮，效果驚人，讓不少人看完直呼超實用，甚至笑說速食店的番茄醬恐怕要被掃光了。

這名網友在社群平台「Threads」PO出一段影片，是將過期的番茄醬，擠在焦黑的鍋底上，接著用保鮮膜完整包覆，靜置約一小時後，再隔著保鮮膜用手揉搓污漬，原本難以清除的焦黑痕跡，竟然用清水一沖就乾淨不少，清潔效果相當明顯。

貼文一出後，不少網友都表示「居然比清潔劑還要好用」、「哇居然！這能坐高麗菜煮蛋桌了吧」、「麥當勞的番茄醬即將缺貨」、「好乾淨喔，沒塗到的地方也變乾淨了」、「我緩緩看向桌上那幾包麥當勞番茄醬」、「後悔把老公的幾十份番茄醬當垃圾丟掉了」、「我家裡一桶麥當勞番茄醬終於有用...」、「明天開始可能就會有大媽買一包小薯要十包番茄醬」。

此外，也有內行網友解釋「番茄的醋酸跟檸檬酸與氧化鐵反應達成除鏽的效果」、「白醋檸檬酸都可以達到，只是蕃茄醬糊糊的可以附著在鍋子上，效果看起來好」、「主要是酸，平常用白醋洗燒焦的鍋子很好用」、「日本人有做過實驗，比白醋好用，很多清潔小妙招反而要靠黏著性」、「用檸檬酸就可以了，不要浪費番茄醬」。

事實上，鍋具上的油漬與燒焦痕跡往往最令人頭痛，無論怎麼刷洗都難以清除。元氣網曾報導，可口可樂不僅能飲用，對付廚房鍋具頑固汙漬相當有效，若遇到鍋底燒焦，只要將鍋具浸泡在可樂中一整晚，隔日厚重的殘渣就會鬆動，清潔起來更加省力。

使用方法也非常簡單，只要將可樂倒入鍋中，以小火加熱約30分鐘，油漬便會逐漸浮起，再用清潔刷即可輕鬆去除頑漬，效果顯著。此外，若將可樂搭配廚房常見的小蘇打粉使用，清潔力還能更強，特別適合多次燒焦的鍋具或長期使用的烤盤。