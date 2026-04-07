結帳說1句話很多餘？他不解何必問 店員曝困擾：客人都亂丟

店員結帳時一句的例行詢問，竟意外掀起兩派網友論戰！一名網友提到，結帳時店員總會問「需要明細、簽單嗎？」，直言這句話根本多此一舉，認為直接交給客人，不是更有效率嗎？

這名網友在社群平台「Threads」表示，為什麼現在店員結完帳都要問「簽單有需要嗎」？讓他相當疑惑，既然流程都已完成，何必多此一問，「直接拿給客人會怎樣嗎？」

貼文一出後，不少網友都表示「不要就說不需要，這不困難吧？」、「簡單回一句『不用』很難嗎？」、「有時候忘記先說，都很感謝店員會問」、「很感謝店員會主動問，有時候需要分帳，拿到明細很方便」、「不管需不需要，客人都不會主動說，只能由店員詢問」、「沒做過服務業，學不會換位思考吧」、「我都不拿，所以習慣先告知，或許店員可決定要不要印」。

此外，留言區也釣出不少店員，紛紛回應「很多人亂丟，不問更麻煩」、「因為客人都丟桌上」、「因為很多客人其實不需要明細和簽單，但不會主動講，如果直接給，反而會被亂丟」、「直接給客人，轉頭忙完再看，常發現簽單或收據被丟在桌上或地上」、「因為100個客人，會有至少85個會亂丟在桌上或地上」。

雖然現在有多元付款方式，但還是有人會習慣使用現金。本站曾報導，一名網友分享，台灣人有一種「特有的給錢方式」，會習慣使用零錢來換回鈔票，像是總金額425元的東西，會拿525元給對方找，引發不少人共鳴。

這件事引起不少網友共鳴，「重點，在台灣店員還會問你，有5塊嗎？或者有25塊嗎？哈哈哈」、「台灣人在算錢這塊，真的很厲害」、「台灣人不喜歡零錢太多，所以都會這樣給 」、「還有那種19元，給24元，找5元的」、「台灣人討厭零錢這不自覺的小習慣，默默每天都在做數學題」。

不過，也有部分網友建議國外可能不適用，「千萬不能在歐洲這樣付錢，因為他們會以為是給他的小費，付了一次收到的教訓」、「因為歐美有給小費的機制，對外國人你這樣付要碼不是給錯，不然就是小費，對方沒完全收走你的錢就算不錯了」。