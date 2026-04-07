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朋友沒宴客送高級喜餅要回禮嗎？過來人曝做法：這樣不失禮

聯合新聞網／ 綜合報導
近年越來越多新人選擇簡化流程，只登記結婚、發送喜餅給親友。示意圖／AI生成
近年越來越多新人選擇簡化流程，只登記結婚、發送喜餅給親友。示意圖／AI生成

近年越來越多新人選擇簡化流程，只登記結婚、發送喜餅給親友，但也衍生出「要不要回禮」的尷尬問題。一名女網友分享，近期收到朋友送的精緻喜餅後，因看起來價格不低，讓她猶豫是否該包紅包回禮？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，朋友結婚時沒有舉辦婚宴，也沒有收禮金，但仍貼心準備喜餅送給親友。她打開後發現包裝相當精緻，看起來價格不便宜，因此陷入兩難，不確定應該回包紅包，還是另外準備禮物較為合適？

貼文一出後，釣出不少新人回應，「我也是只送餅不宴客，有沒有收到紅包都無所謂，因收到的人都是真的朋友」、「我也是只送餅不收紅包的，有朋友要給我我也是不收的，真的是分享喜悅而已」、「我也是不宴客，純送餅，只送真的有交情的朋友」、「我跟我老公就是只送餅不收紅包」、「我也是打算不辦婚禮不收禮！單純只送禮盒給最好的朋友」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，「有不宴客只給喜餅的經驗，包了2000給對方，比較不失禮」、「我收到喜餅後我回包3600」、「怕現金不收，之前是買夏慕尼餐券當作回禮」、「好朋友的話一定要包！不收禮金的話，可以送價值對等的禮品」、「我會轉賴配（Line Pay）給他意思一下，也不怕對方不收」。

不過，若是參加婚禮該怎麼包禮金？本站曾報導，一名網友分享，近期要帶一家4口一起北上，參加認識近20年的好友婚禮，但他卻十分苦惱，不知道該如何包紅包，引發熱烈討論。

對此，最多網友指出，禮金至少應該8000元起跳，「8000元起跳不失禮」、「北部4位我大概會包8000元左右」、「台北4人覺得基本8000元，剩下再往上的就算是交情了」、「都快坐半桌了，8000元吧」、「會特地去交情應該不錯，4位包個8000元起跳比較好」。

此外，也有網友透露禮金計算公式，「位置沒在分大人小孩，一桌大概的價格除以座位數再乘以出席人數，就是要包的紅包錢」、「在台北的行情價，流水席一人約1600元，一般餐廳一人約2600元，星級婚宴餐廳一人約3600元，再視交情往上加」。

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