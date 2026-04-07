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工作5天太累！上班族喊每月都需要「4連休」：想好好打理生活

聯合新聞網／ 綜合報導
一名上班族建議每月月初都要有「4天連假」，這樣才能好好地整理衣物和打理自己。 示意圖／ingimage
一名上班族建議每月月初都要有「4天連假」，這樣才能好好地整理衣物和打理自己。 示意圖／ingimage

連假剛結束，上班族們又要投身到忙碌的職場生活中。一名上班族發文，建議每月月初都要設立「四天連假」，這樣才能好好地整理衣物和打理自己，否則平時上班真的太忙碌，以至於忘記好好生活。此言論獲得許多網友的支持，認為人不只要工作，打理生活也非常重要。

一名網友在Threads發文，表示他作為上班族，這4天連續假期終於能夠好好地整理衣物、餵狗、運動、煮飯與規劃旅行，好好休息過後才能夠重新投入工作。平時工作實在太忙碌，經常忘記要好好生活，因此呼籲每個月月初都要有四天連假，讓上班族們能利用時間休息。

此文一出，獲得諸多網友的支持，「真的，人需要多一點假日打點自己的生活，不能只有工作」、「真的，連假四天剛剛好而已」、「認同，我這次三天飛香港，最後一天在台北看展散步，還看完一本借很久的書，覺得很剛好」、「趁著連假重新整理及收納家中物品，幸福感+10」。

不少網友再度點名希望落實「周休三日」，因為一周上班5天真的過於疲憊了，「想要周休三日或是特休增多，讓員工可以每周選一天休息，上五天班是真的耗盡我的陽壽」、「周休三日才是可以的，只有兩日就是累到很廢，有時候連房間都很難打掃」、「兩天假真的不夠，三天基本」、「想周休三日」。

但也有網友從經營者角度分析可能性，假如每月固定給4天連假，製造業或是服務業的產能便會減少，但客戶需求不會消失，公司需要多加人力或請員工加班才能解決，尤其對利潤薄、現金流卡很緊的中小企業來說，多放假會嚴重影響現金流。

民眾去年於公共政策網路參與平台提案「推動四日工作制，每周上四天班放假三天」，並連署達標成案。但勞動部回應，經過提議者、勞雇團體與學者專家討論，各方代表認為若要全面推動周休三日，還需考量勞工收入、產業特性、人力調度等，建議現階段應先落實周休二日，並推動勞資協商實施工時彈性化。

連假 上班族 周休三日

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