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去日本玩更划算？他計算花費為國旅抱屈 網搖頭：問題不只在價格

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友計算國旅的交通費用並舉例日本飯店房價，指出去日本旅遊並沒有比較便宜。 示意圖／ingimage
一名網友計算國旅的交通費用並舉例日本飯店房價，指出去日本旅遊並沒有比較便宜。 示意圖／ingimage

比起國旅，部分國人更偏好出國旅行，但費用真的比較便宜嗎？一名網友計算國旅的交通費用，並舉例日本飯店房價，指出日本旅遊並沒有國旅便宜。對此，網友們普遍認為國旅問題並非價格，而是品質無法滿足高消費需求，反之日本在景點規劃上比台灣完善很多。

一名網友在Threads發文，表示經常聽到台灣人說國旅很貴，不如去日本旅遊，其實這種說法並不正確，就算是從台北坐高鐵到高雄，1490乘以2是2980元，怎麼算都比機票還要便宜。

原PO指出，日本也有昂貴和便宜得莫名其妙的飯店，例如長崎的萬豪酒店一晚僅要台幣5千，CP值非常高；但離車站很近的福岡平價飯店一晚就要台幣6千5百元。加上如果選在春節出國，機票也更加昂貴，「機票錢國旅都可以住好幾晚了」，總花費並沒有比國旅便宜。

此文一出，有網友認為國旅的問題不是太貴，是無法滿足高消費的需求，假如你願意花大錢，去日本旅遊能體驗到高品質住宿和世界級景點，但台灣的風景區規劃相對落後，「有錢也無法體驗到高端服務」，加上文化熟悉，很多景點都「去膩了」，因此國旅要改善的地方是「如何貴得有價值」。

景點規劃也是網友們討論的重點，有網友提到，台灣許多景點都缺乏包裝，不外乎就是一堆攤販加大聲公賣特產，還經常看到垃圾；反之日本的河流非常乾淨，隨處可見鴨子和水鳥，顯示台灣景點需要完整規劃。再者，東南亞的旅行社都有英文、日文、韓文和中文導遊了，台灣還需要更多的旅遊業人才。

也有網友點名台灣的風景並不比外國差，例如宜蘭頭城他就很喜歡，他近日去峇厘島發現很多地方能借鏡，台灣的好山好水並不比國外差，希望國旅能找到自己定位。此外也希望國內飯店能調整一下價格，讓觀光客更容易負擔住宿費。

除了景點外，國旅飯店的備品問題也屢屢引起網友討論。曾有一名網友帶著女兒去南部入住一間「親子友善」的飯店，晚上發現忘了帶牙膏，詢問飯店，櫃台表示需要付費購買「一組100元」，而且必須親自下樓買，讓他非常不滿意。

國旅 出國旅遊 日本旅遊

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