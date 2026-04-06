赴日穿和服拍照被罵爆？ 內行點破「1關鍵」：這樣穿對日本人是大忌

到日本旅遊體驗穿和服或浴衣，是許多外國觀光客必排的行程之一。然而，近日一名短髮女子在Threads上分享自己穿著和服、面露「厭世臉」的街拍美照，卻意外遭到大批日本網友的嚴厲批評，指責她儀態不佳、糟蹋了日本傳統文化。

這名短髮女子在Threads上發布了數張穿著和服的照片，照片中她沒有傳統印象中穿和服端莊優雅的姿態，而是呈現出較為慵懶、隨性，甚至帶點「叛逆不羈」的氛圍，背景包含了日本的電車與街頭。

沒想到這組被許多外國網友稱讚「很美」、「很有活人感」的照片，卻觸動了部分日本網友的敏感神經。許多日本人在留言區開酸：「穿和服的話，儀態舉止很重要呢」、「這坐姿和抓吊環的方式實在太沒品了，糟蹋了美麗的和服」、「看起來像剛睡醒，頭髮亂七八糟的，很不端莊」、「不懂這是什麼意義不明的表情」。

面對日本網友的猛烈砲火，不少台灣與外國網友紛紛跳出來聲援該名女子，認為衣服本來就是給人穿的，不需要被死板的規定綁架，「日本人真的很緊繃，連穿個衣服都要被公審」、「只是體驗一下，為什麼一定要笑得很端莊？」、「如果是白人穿，他們還敢這樣罵嗎？」

不過，也有熟悉日本文化的網友出面緩頰，指出日本社會確實存在所謂的「和服警察（着物警察）」現象。對於注重傳統的日本人來說，和服（相較於浴衣）是代表高雅與禮儀的正式服裝，穿上它就必須具備相應的端莊儀態。

有網友進一步解釋：「和服穿得不好或是儀態太差，會產生很多皺褶，甚至有散開的風險。照片中的穿法確實有點像把和服當睡衣穿，這對當地人來說，就像看到有人穿著西裝卻表現得極度邋遢一樣，難免會覺得自家文化不被尊重。」

內行人建議，若想輕鬆自在地拍照，可以選擇較為休閒的「浴衣」；但若選擇了較為正式的「和服」，除了注意基本的穿著細節外，在公共場合（如電車內）的行為舉止也應盡量保持端莊，避免因為過於隨性的舉動，而在無意間踩到了當地文化的紅線。