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大陸小吃「澱粉腸」登台遭罵爆 60元高價陸網友也搖頭：大腸包小腸不香嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
近期一款來自中國大陸的街頭小吃「澱粉腸」在台灣掀起爭議。示意圖/AI生成
近期一款來自中國大陸的街頭小吃「澱粉腸」在台灣掀起爭議。示意圖/AI生成

近期一款來自中國大陸的街頭小吃「澱粉腸」在台灣掀起爭議，起因是台北市饒河夜市出現一對情侶擺攤販售，對外主打「台灣首間澱粉腸」，強調配方為自家研發、手工製作。不過，業者對於產品成分的說法前後不一，從最初宣稱含四成雞肉，後續改稱為六成雞肉且由工廠代工，引發外界對標示真實性與食材來源的質疑，並進一步掀起食安相關討論。

除成分標示爭議外，售價問題同樣引起關注。澱粉腸在中國大陸多被視為平價小吃，於社群平台流行時，單支價格約為人民幣2元（約新台幣9.3元），但此次在台灣夜市販售卻開出60元價格，落差明顯引發網友議論。不少人認為「根本把顧客當盤子」，甚至有大陸網友直言「真的太貴」，相關言論也讓部分網友調侃「連大陸人都看不下去」，話題持續延燒。

一名大陸網友也在Threads發文分享看法，指出澱粉腸剛烤好時風味尚可，但一旦冷卻後就會變得軟爛難入口，強調這類產品「一定要趁熱吃」。他也提到，澱粉腸本質上與熱狗不同，多數成分其實是水與澱粉，僅添加少量肉類或骨泥來提升口感，因此成本相對低廉。他認為若在台灣販售，合理價格大約落在30元以內，若超過這個區間，不如直接選擇其他肉製品，並直言「吃台灣本地純肉大腸包小腸不香嗎？」

貼文曝光後，不少台灣網友表示認同，有人表示「60元真的太誇張」，甚至笑稱「價格高到連大陸朋友都跟著罵」。也有消費者分享實際經驗，認為口感與想像落差頗大，「吃起來比較像調味粉，不像肉」，還有人說寧願多花幾塊錢買便利商店熱狗，或選擇夜市常見的香腸、大腸包小腸。當然，也有少數人抱持開放態度，表示如果價格合理、現烤熱吃，「還是會想嘗試看看」。

另一方面，也有網友將焦點拉回產品本身，指出澱粉腸並非不能吃，而是「價格與宣稱不符才是問題」。有人認為，若一開始定價在20至30元區間，加上重口味調料，或許仍具市場競爭力，但在台灣已有多樣肉類小吃可選擇的情況下，高價策略自然難以被接受。隨著爭議持續擴大，該攤位負責人昨(5)日已在社群平台宣布暫停營業，並表示將聯繫供應商進行產品送驗，希望釐清外界疑慮。

對此，食品專家「韋恩的食農生活」發文指出，澱粉腸其實本質就是一種低成本加工食品，主要由肉類（如雞肉或鴨肉）、澱粉與調味料混合製成，並非純肉產品。雖然合格產品不一定有安全問題，但其肉含量、原料來源與添加物比例差異很大，部分產品甚至可能以骨泥或邊角料替代肉類，品質參差不齊。因此消費者在選購時仍應留意標示與來源，並適量食用，以免增加身體負擔。

大陸 小吃

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