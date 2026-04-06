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男友去滿月宴喝醉猜拳飲友人母乳 女友傻眼：覺得蠻噁心
母乳理應提供給嬰兒，如讓別的男子飲用，你能接受嗎？台灣1名女生在網上表示，其男友誠實告知和一班朋友出席其中1名友人的小孩的滿月宴，其間喝醉酒猜拳，並「喝他朋友的奶水（即人奶）」，女生聽到後感傻眼，「也覺得蠻噁心的」，惟男友卻覺得「這又沒什麼」，令她大感無奈。
許多網友指出「重點是喝法啊，直接吸的話就不行了吧」、「問題是他怎麼喝」、「等一下，妳說猜拳喝奶水，問題來了，是贏的喝還是輸的喝？這很重要，如果輸的喝，視乎妳男朋友是否故意落敗」。另外，有人直指人奶是體液，甚至可能帶有病菌，從衛生角度來看都不該喝。
原PO在「Dcard討論區」發文表示，男友的1名女性朋友產嬰，最近舉行滿月宴。她沒有出席，男友事後告知，自己當時喝醉酒，眾人猜拳「喝他朋友的奶水」。
原PO說「聽完是覺得蠻傻眼的，也覺得蠻噁心的」，臉色一沉，但男友更認為「這又沒什麼」，令她大感疑惑，不明白男友為何覺得沒有問題。
大量網友留言指「喝裝在容器的還好，如果是直接吸，我覺得就蠻誇張了」，但更多人表示無論怎樣喝，「我完全無法接受」、「能理解男生行為，但這我也不行耶」、「這又沒什麼，不舒服妳可以分手啊」。更有人指出母乳可以傳播病毒，別人根本不該隨便喝。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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文章授權轉載自《香港01》
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