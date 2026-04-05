快訊

MLB／超暖！見小球迷冒雨看練球 大谷翔平送合照和1顆球圓男孩的夢

iPhone鬧鐘又罷工！苦主看著它跳出來聲音卻不響 2方法解決

營救全過程曝光！美軍飛官墜機躲岩縫苦熬 百人救援險遭圍殲

聽新聞
0:00 / 0:00

店家連假返鄉「陪阿祖的阿祖下棋」 網秒懂笑翻：很文雅的返鄉掃墓

聯合新聞網／ 綜合報導
有店家在清明連假貼出店休公告，幽默寫下要返鄉「陪阿祖的阿祖下棋」，其實是文雅地表達返鄉掃墓，讓路過網友會心一笑。照片為示意圖，人物與本文無關。聯合報系資料照
有店家在清明連假貼出店休公告，幽默寫下要返鄉「陪阿祖的阿祖下棋」，其實是文雅地表達返鄉掃墓，讓路過網友會心一笑。照片為示意圖，人物與本文無關。聯合報系資料照

每逢連假，許多店家都會在門口貼出休業公告。有網友分享，清明連假期間經過一間店，發現鐵捲門上的公告寫著要返鄉「陪阿祖的阿祖下棋」，讓他忍不住上網發問：「該怎麼稱呼？」貼文一出不僅笑翻眾人，也意外引發討論。

一名網友在臉書社團《路上觀察學院》發文表示，連假期間路過一間店面，鐵捲門上貼著一張手寫公告，上面寫著：「4/4到4/7休息，返鄉陪阿祖的阿祖下棋，8號見。」原PO當場愣住，腦筋轉不過來，好奇發問「阿祖的阿祖」究竟該如何稱呼。

貼文曝光後，許多網友立刻被老闆幽默的文字逗樂，紛紛笑說：「這其實是很文雅的表達『返鄉掃墓』啦！」、「用神桌打牌嗎？」、「如果阿祖的阿祖還活著，建議去申請金氏世界紀錄」、「記得還要點根菸給他們」、「老闆可能就叫阿祖啦，是陪他阿祖下棋」。也有不少網友套用電影經典台詞搞笑留言：「收手吧阿祖，外面全是成龍！」

除了幽默回應，這篇貼文也釣出許多「輩分達人」認真解答。有網友指出，若以輩分推算，阿祖是「曾祖父」，阿祖的爸爸是「高祖父」，阿祖的爺爺是「天祖父」，所以「阿祖的阿祖」正確稱呼應該是「烈祖」。

有內行網友進一步詳細科普了「祖宗十八代」的完整排序。從自己往上推算九代，依序為：父、祖、曾祖、高祖、天祖、烈祖、太祖、遠祖、鼻祖；往下推算九代則是：子、孫、曾孫、玄孫、來孫、晜（ㄎㄨㄣ）孫、仍孫、雲孫、耳孫。

此外，不少網友也分享台灣各地的道地稱呼：「我們家阿祖以上都叫『阿太』」、「台語有些會叫『祖太』或『太祖』」、「客家話會叫『公太、婆太』」。不過，多數網友一致認為，年代久遠的先人，最實用也最不容易出錯的稱呼，其實就是統一叫「祖先」或「歷代祖先」最省事。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

連假 長輩 晚輩 清明節 祭祖 掃墓 祖先

延伸閱讀

新北巷弄驚見「5顆女人頭」排排站 真相曝光網笑：在地5姊妹

花上萬元住景觀房遇大霧？她怨「國旅好貴」 網曝海外超狂房價：cp值超高

菜鳥做錯事老鳥不直說 主管超愛「1溝通方式」惹怒年輕人：浪費時間

沒落的前兆？他逛1知名觀光夜市竟整排招租 店況曝光網震驚

相關新聞

店家連假返鄉「陪阿祖的阿祖下棋」 網秒懂笑翻：很文雅的返鄉掃墓

每逢連假，許多店家都會在門口貼出休業公告。有網友分享，清明連假期間經過一間店，發現鐵捲門上的公告寫著要返鄉「陪阿祖的阿祖下棋」，讓他忍不住上網發問：「該怎麼稱呼？」貼文一出不僅笑翻眾人，也意外引發討論。

花上萬元住景觀房遇大霧？她怨「國旅好貴」 網曝海外超狂房價：cp值超高

國旅住宿價格居高不下，長期以來都是網路上的熱門話題。近日，一名女網友在Threads上發文抱怨，自己為了絕美窗景，砸下重金入住九份一間知名民宿，不料天公不作美，一覺醒來窗外只剩白茫茫的濃霧，讓她無奈感嘆「早知道把錢拿去出國」，貼文一出立刻引發網友兩極熱議。

監獄也有賣甜點！內行激推「每次都爆單」 這幾家超好吃

近日有網友發現，法務部矯正署自營的商城竟販售各式甜點，包括蛋捲、布朗尼、生巧克力等產品，貼文曝光後，引發網友熱議。有許多內行人跳出來分享購買經驗，直言「這超好吃，PO出來又更難買了」，還有人笑稱「改天口味變了，就知道是不是有人出獄了」。

醫護輪班「獎勵金」只有92元！她點開明細傻眼 網炸鍋：污辱性極強

醫護人員近期領到的「三班護病比獎勵金」金額僅92元，甚至有人僅拿到9元，令網友直呼「愚人節快樂」。部分醫護自嘲這样的獎勵實質上是「羞辱金」。新光醫院則持續調升護理師薪資，體現對醫療支出的重視。

去日本真的膩了嗎？來台定居13年 日本作家曝關鍵：我就不會膩

近日有網友在PTT發文表示，隨著日本企業海外擴張，許多商品不必出國也能輕易取得，加上曾有日本打工度假的經驗，讓他對赴日旅遊逐漸失去新鮮感，甚至直言「有點膩」。他也提到，日本料理多偏鹹、偏甜，烹調方式以油炸或醃漬為主，長時間下來讓人感到負擔，進一步降低再訪日本的興致。此番言論引發不少網友共鳴，也掀起「旅遊疲乏」的討論。

她發現冷氣遙控器底座「1隱藏功能」 網大讚：活了32年第一次學到

夏天即將來臨，冷氣是每個家庭必備的消暑神器，有人會將附贈的冷氣遙控器底座固定在牆上，不僅可以妥善利用空間，也能避免亂放而找不到遙控器。有一名女網友發現家中的冷氣機遙控器可以立在底座然後放在桌上，讓她直呼「第一次知道可以這樣放」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。