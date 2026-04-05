店家連假返鄉「陪阿祖的阿祖下棋」 網秒懂笑翻：很文雅的返鄉掃墓

每逢連假，許多店家都會在門口貼出休業公告。有網友分享，清明連假期間經過一間店，發現鐵捲門上的公告寫著要返鄉「陪阿祖的阿祖下棋」，讓他忍不住上網發問：「該怎麼稱呼？」貼文一出不僅笑翻眾人，也意外引發討論。

一名網友在臉書社團《路上觀察學院》發文表示，連假期間路過一間店面，鐵捲門上貼著一張手寫公告，上面寫著：「4/4到4/7休息，返鄉陪阿祖的阿祖下棋，8號見。」原PO當場愣住，腦筋轉不過來，好奇發問「阿祖的阿祖」究竟該如何稱呼。

貼文曝光後，許多網友立刻被老闆幽默的文字逗樂，紛紛笑說：「這其實是很文雅的表達『返鄉掃墓』啦！」、「用神桌打牌嗎？」、「如果阿祖的阿祖還活著，建議去申請金氏世界紀錄」、「記得還要點根菸給他們」、「老闆可能就叫阿祖啦，是陪他阿祖下棋」。也有不少網友套用電影經典台詞搞笑留言：「收手吧阿祖，外面全是成龍！」

除了幽默回應，這篇貼文也釣出許多「輩分達人」認真解答。有網友指出，若以輩分推算，阿祖是「曾祖父」，阿祖的爸爸是「高祖父」，阿祖的爺爺是「天祖父」，所以「阿祖的阿祖」正確稱呼應該是「烈祖」。

有內行網友進一步詳細科普了「祖宗十八代」的完整排序。從自己往上推算九代，依序為：父、祖、曾祖、高祖、天祖、烈祖、太祖、遠祖、鼻祖；往下推算九代則是：子、孫、曾孫、玄孫、來孫、晜（ㄎㄨㄣ）孫、仍孫、雲孫、耳孫。

此外，不少網友也分享台灣各地的道地稱呼：「我們家阿祖以上都叫『阿太』」、「台語有些會叫『祖太』或『太祖』」、「客家話會叫『公太、婆太』」。不過，多數網友一致認為，年代久遠的先人，最實用也最不容易出錯的稱呼，其實就是統一叫「祖先」或「歷代祖先」最省事。

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