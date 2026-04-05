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花上萬元住景觀房遇大霧？她怨「國旅好貴」 網曝海外超狂房價：cp值超高

聯合新聞網／ 綜合報導
許多網友認為，九份的特色正是其多雨、容易起霧的朦朧美，且出國旅遊同樣會面臨天氣不佳的風險，將天氣不好歸咎於國旅並不合理。聯合報系資料照
許多網友認為，九份的特色正是其多雨、容易起霧的朦朧美，且出國旅遊同樣會面臨天氣不佳的風險，將天氣不好歸咎於國旅並不合理。聯合報系資料照

國旅住宿價格居高不下，長期以來都是網路上的熱門話題。近日，一名女網友在Threads上發文抱怨，自己為了絕美窗景，砸下重金入住九份一間知名民宿，不料天公不作美，一覺醒來窗外只剩白茫茫的濃霧，讓她無奈感嘆「早知道把錢拿去出國」，貼文一出立刻引發網友兩極熱議。

原PO在貼文中附上民宿房間的影片，從畫面中可見，該房型擁有極佳的採光與大片落地窗，床畔更設有浪漫的獨立浴缸。然而，窗外本該是一覽無遺的九份山海美景，卻被濃濃的白霧完全遮蔽。

原PO無奈寫下：「國旅真的好貴！從屏東跑去九份住一晚，為的是那片落地窗美景，結果當天下雨，隔天起床全是白霧，老天爺幫你把浪漫關掉了。」她更要大家猜猜一晚房價多少，並大嘆「早知道把這些錢拿去出國了」。有內行網友立刻查出，該民宿假日的房價高達11,500元，平日也要9,500元。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人針對「國旅貴」與「天氣差」的關聯性提出質疑，「天氣不好的鍋要國旅來揹，這邏輯實在是…出國就一定天氣很好嗎？」、「去日本河口湖住一晚好幾萬的飯店，起霧一樣是看白牆啊」、「旅館明碼標價，心甘情願付錢住了再來嫌貴，不知道是什麼心態」、「細雨綿綿才是九份的原貌啊！」

不過，也有許多苦主與海外旅遊愛好者力挺原PO，認為花大錢卻看不到美景，確實會讓人感到失落，並紛紛貼出自己出國旅遊的「高CP值」住宿照來對比。有網友分享：「日本山口縣海景房兩晚才3萬多日幣」、「泰國芭達雅海景房含早餐只要1,750元」、「在大陸出差，附早餐與管家的高級房也才2,000多台幣」，直呼台灣國旅的價格真的讓人不敢恭維。

面對網路上的兩極聲浪與部分酸言酸語，原PO趕緊出面留言澄清。她表示，當初訂房是因為真心喜歡該民宿的設計與質感，發文初衷只是想幽默地紀錄「天氣不作美」的小遺憾，並沒有要把天氣差怪罪給國旅的意思。

她也展現高EQ回覆：「若文字表達讓部分朋友產生誤解，並非我的本意。謝謝大家的指教與溫柔提醒，每段旅程無論晴雨都是獨特的體驗，祝大家無論在哪裡旅行，都能擁有一份好心情。」

國旅 民宿 九份 飯店 住宿

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