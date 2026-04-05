快訊

MLB／超暖！見小球迷冒雨看練球 大谷翔平送合照和1顆球圓男孩的夢

iPhone鬧鐘又罷工！苦主看著它跳出來聲音卻不響 2方法解決

營救全過程曝光！美軍飛官墜機躲岩縫苦熬 百人救援險遭圍殲

聽新聞
0:00 / 0:00

監獄也有賣甜點！內行激推「每次都爆單」 這幾家超好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
法務部矯正署。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
法務部矯正署。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

近日有網友發現，法務部矯正署自營的商城竟販售各式甜點，包括蛋捲、布朗尼、生巧克力等產品，貼文曝光後，引發網友熱議。有許多內行人跳出來分享購買經驗，直言「這超好吃，PO出來又更難買了」，還有人笑稱「改天口味變了，就知道是不是有人出獄了」。

原PO在Dcard以「原來矯正署有賣甜點」為題發文表示，活到快30歲才知道，原來可以直接透過矯正署商城購買甜點。她提到，看到別人分享布朗尼、乳酪蛋糕、生巧克力等品項，所以產生了興趣，但不少商品經常顯示售罄，顯示人氣相當高。

貼文一出，網友紛紛表示，「監獄的食材都用很不錯的，因為不是以盈利為目的」、「不錯啊，關完還有一技之長」、「感覺適合送給外國人？算是一種人文與政策文化的展現吧，送禮的時候很有話聊」、「我吃過鳳梨酥、蛋黃酥、杏仁片、貝果，都滿好吃的，鹹食也好吃」、「矯正署賣的都很好吃，之前修犯罪相關的課，教授都會推薦我們去買」。

也有不少人分享各地矯正機關的熱門品項，「我以前在雲二監，裡面的蛋捲跟蛋糕吐司滿不錯」、「之前台中監獄的買過雪花餅，好吃而且很便宜」、「我吃過台東的核桃派，超好吃」、「台南的也有，我吃過蛋捲跟吐司，只是每次都爆單，超難買到，他們用料很實在」。

甜點 巧克力 監獄

延伸閱讀

小番茄一盒10元！全聯限時下殺「結帳再折價」 婆媽驚喜：皮薄又甜

糖果是葷的？她驚見日本知名軟糖成分有「牛肉」 內行人曝真相：很正常

錯過再等一年！好市多1水果強勢回歸「只賣短短幾周」 網讚：想吃手腳要快

他不解「丸龜製麵」味道普通卻有大票客人 內行揭3優勢：無可取代

相關新聞

店家連假返鄉「陪阿祖的阿祖下棋」 網秒懂笑翻：很文雅的返鄉掃墓

每逢連假，許多店家都會在門口貼出休業公告。有網友分享，清明連假期間經過一間店，發現鐵捲門上的公告寫著要返鄉「陪阿祖的阿祖下棋」，讓他忍不住上網發問：「該怎麼稱呼？」貼文一出不僅笑翻眾人，也意外引發討論。

花上萬元住景觀房遇大霧？她怨「國旅好貴」 網曝海外超狂房價：cp值超高

國旅住宿價格居高不下，長期以來都是網路上的熱門話題。近日，一名女網友在Threads上發文抱怨，自己為了絕美窗景，砸下重金入住九份一間知名民宿，不料天公不作美，一覺醒來窗外只剩白茫茫的濃霧，讓她無奈感嘆「早知道把錢拿去出國」，貼文一出立刻引發網友兩極熱議。

監獄也有賣甜點！內行激推「每次都爆單」 這幾家超好吃

近日有網友發現，法務部矯正署自營的商城竟販售各式甜點，包括蛋捲、布朗尼、生巧克力等產品，貼文曝光後，引發網友熱議。有許多內行人跳出來分享購買經驗，直言「這超好吃，PO出來又更難買了」，還有人笑稱「改天口味變了，就知道是不是有人出獄了」。

醫護輪班「獎勵金」只有92元！她點開明細傻眼 網炸鍋：污辱性極強

醫護人員近期領到的「三班護病比獎勵金」金額僅92元，甚至有人僅拿到9元，令網友直呼「愚人節快樂」。部分醫護自嘲這样的獎勵實質上是「羞辱金」。新光醫院則持續調升護理師薪資，體現對醫療支出的重視。

去日本真的膩了嗎？來台定居13年 日本作家曝關鍵：我就不會膩

近日有網友在PTT發文表示，隨著日本企業海外擴張，許多商品不必出國也能輕易取得，加上曾有日本打工度假的經驗，讓他對赴日旅遊逐漸失去新鮮感，甚至直言「有點膩」。他也提到，日本料理多偏鹹、偏甜，烹調方式以油炸或醃漬為主，長時間下來讓人感到負擔，進一步降低再訪日本的興致。此番言論引發不少網友共鳴，也掀起「旅遊疲乏」的討論。

她發現冷氣遙控器底座「1隱藏功能」 網大讚：活了32年第一次學到

夏天即將來臨，冷氣是每個家庭必備的消暑神器，有人會將附贈的冷氣遙控器底座固定在牆上，不僅可以妥善利用空間，也能避免亂放而找不到遙控器。有一名女網友發現家中的冷氣機遙控器可以立在底座然後放在桌上，讓她直呼「第一次知道可以這樣放」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。