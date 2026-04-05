監獄也有賣甜點！內行激推「每次都爆單」 這幾家超好吃

近日有網友發現，法務部矯正署自營的商城竟販售各式甜點，包括蛋捲、布朗尼、生巧克力等產品，貼文曝光後，引發網友熱議。有許多內行人跳出來分享購買經驗，直言「這超好吃，PO出來又更難買了」，還有人笑稱「改天口味變了，就知道是不是有人出獄了」。

原PO在Dcard以「原來矯正署有賣甜點」為題發文表示，活到快30歲才知道，原來可以直接透過矯正署商城購買甜點。她提到，看到別人分享布朗尼、乳酪蛋糕、生巧克力等品項，所以產生了興趣，但不少商品經常顯示售罄，顯示人氣相當高。

貼文一出，網友紛紛表示，「監獄的食材都用很不錯的，因為不是以盈利為目的」、「不錯啊，關完還有一技之長」、「感覺適合送給外國人？算是一種人文與政策文化的展現吧，送禮的時候很有話聊」、「我吃過鳳梨酥、蛋黃酥、杏仁片、貝果，都滿好吃的，鹹食也好吃」、「矯正署賣的都很好吃，之前修犯罪相關的課，教授都會推薦我們去買」。

也有不少人分享各地矯正機關的熱門品項，「我以前在雲二監，裡面的蛋捲跟蛋糕吐司滿不錯」、「之前台中監獄的買過雪花餅，好吃而且很便宜」、「我吃過台東的核桃派，超好吃」、「台南的也有，我吃過蛋捲跟吐司，只是每次都爆單，超難買到，他們用料很實在」。