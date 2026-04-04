醫護輪班「獎勵金」只有92元！她點開明細傻眼 網炸鍋：污辱性極強

為了緩解醫護人力吃緊，政府推出各項留才措施，沒想到實際發放卻讓人哭笑不得！近日，一名醫護人員分享，自己首次領到「三班護病比獎勵金」，原以為會是實質補貼，結果金額竟只有92元，甚至還有人更慘只拿到9元，讓不少醫護人員自嘲根本是「愚人節快樂」。

這名醫護人員在社群平台「Threads」表示，這個月領薪時發現多了一筆92元的金額，原本還以為是什麼補助或津貼，點開明細才發現是「三班護病比獎勵」。

這名醫護人員進一步表示，自己平時多負責小夜班，照理說工作負擔不輕，卻只拿到這樣的金額，讓他相當錯愕，直言「這是愚人節的獎勵吧？」。

貼文一出後，釣出不少醫護人員回應「我聽到最低的是15元」、「我們單位有發過9元的，是直接給現金，可能覺得轉帳手續費不划算吧」、「我收到53元」、「我26元，真的是愚人節快樂，誰還能更低」、「我領過72元，分享給大家一起笑」、「我輪值獎勵收到797元，我妹問我是美金嗎，不然幹嘛發？」。

此外，也有部分網友回應「超好笑，不看以為是存款利息，近看是上班羞辱金已入帳」、「傷害性不大，污辱性極強」、「您的激怒獎金已到帳」、「這就是所謂有加薪、很羨慕的待遇」、「所以政府說的七萬是在夢裡嗎」、「衛福部說謊真的不會吞針嗎」、「這是在羞辱醫護人員嗎」。

不過，也有一年調漲員工2次薪水的幸福醫院。本站曾報導，新光醫院5月起再度調升護理師薪資定額1200元、幅度約2.3%，這是自2023年11月以來第七度加薪，累計調幅達26%，護理師起薪從當年4萬2000元一路調升至5萬4000元。

新光醫院副院長洪子仁強調，當年倡議政府提高健保總額成長率，讓醫療機構有足夠財務韌性為醫護人員加薪，而新光醫院真的做到了！體現「醫療支出是投資、不是成本」的政策落實。