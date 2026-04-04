快訊

清明轉運15天來了！12生肖開運法曝光 牛財氣爆棚、虎1小物降火氣

教授健康／高壓過勞藏風險 台大教職員健檢4年27人罹癌

高雄春捲中毒案被害人暴增至134人 業者涉隱匿內容物移送地檢署偵辦

聽新聞
0:00 / 0:00

醫護輪班「獎勵金」只有92元！她點開明細傻眼 網炸鍋：污辱性極強

聯合新聞網／ 綜合報導
一名醫護人員分享，自己首次領到「三班護病比獎勵金」，原以為會是實質補貼，結果金額竟只有92元。示意圖／AI生成
一名醫護人員分享，自己首次領到「三班護病比獎勵金」，原以為會是實質補貼，結果金額竟只有92元。示意圖／AI生成

為了緩解醫護人力吃緊，政府推出各項留才措施，沒想到實際發放卻讓人哭笑不得！近日，一名醫護人員分享，自己首次領到「三班護病比獎勵金」，原以為會是實質補貼，結果金額竟只有92元，甚至還有人更慘只拿到9元，讓不少醫護人員自嘲根本是「愚人節快樂」。

這名醫護人員在社群平台「Threads」表示，這個月領薪時發現多了一筆92元的金額，原本還以為是什麼補助或津貼，點開明細才發現是「三班護病比獎勵」。

這名醫護人員進一步表示，自己平時多負責小夜班，照理說工作負擔不輕，卻只拿到這樣的金額，讓他相當錯愕，直言「這是愚人節的獎勵吧？」。

貼文一出後，釣出不少醫護人員回應「我聽到最低的是15元」、「我們單位有發過9元的，是直接給現金，可能覺得轉帳手續費不划算吧」、「我收到53元」、「我26元，真的是愚人節快樂，誰還能更低」、「我領過72元，分享給大家一起笑」、「我輪值獎勵收到797元，我妹問我是美金嗎，不然幹嘛發？」。

此外，也有部分網友回應「超好笑，不看以為是存款利息，近看是上班羞辱金已入帳」、「傷害性不大，污辱性極強」、「您的激怒獎金已到帳」、「這就是所謂有加薪、很羨慕的待遇」、「所以政府說的七萬是在夢裡嗎」、「衛福部說謊真的不會吞針嗎」、「這是在羞辱醫護人員嗎」。

不過，也有一年調漲員工2次薪水的幸福醫院。本站曾報導，新光醫院5月起再度調升護理師薪資定額1200元、幅度約2.3%，這是自2023年11月以來第七度加薪，累計調幅達26%，護理師起薪從當年4萬2000元一路調升至5萬4000元。

新光醫院副院長洪子仁強調，當年倡議政府提高健保總額成長率，讓醫療機構有足夠財務韌性為醫護人員加薪，而新光醫院真的做到了！體現「醫療支出是投資、不是成本」的政策落實。

醫護人員 衛福部

延伸閱讀

血淚教訓！她出國刷卡變「預借現金」慘遭多收1.5% 內行教4步驟追回損失

倒水而已！打工族驚喜收3千小費 過來人曝關鍵地點：曾一晚收3萬

相關新聞

店家連假返鄉「陪阿祖的阿祖下棋」 網秒懂笑翻：很文雅的返鄉掃墓

每逢連假，許多店家都會在門口貼出休業公告。有網友分享，清明連假期間經過一間店，發現鐵捲門上的公告寫著要返鄉「陪阿祖的阿祖下棋」，讓他忍不住上網發問：「該怎麼稱呼？」貼文一出不僅笑翻眾人，也意外引發討論。

花上萬元住景觀房遇大霧？她怨「國旅好貴」 網曝海外超狂房價：cp值超高

國旅住宿價格居高不下，長期以來都是網路上的熱門話題。近日，一名女網友在Threads上發文抱怨，自己為了絕美窗景，砸下重金入住九份一間知名民宿，不料天公不作美，一覺醒來窗外只剩白茫茫的濃霧，讓她無奈感嘆「早知道把錢拿去出國」，貼文一出立刻引發網友兩極熱議。

監獄也有賣甜點！內行激推「每次都爆單」 這幾家超好吃

近日有網友發現，法務部矯正署自營的商城竟販售各式甜點，包括蛋捲、布朗尼、生巧克力等產品，貼文曝光後，引發網友熱議。有許多內行人跳出來分享購買經驗，直言「這超好吃，PO出來又更難買了」，還有人笑稱「改天口味變了，就知道是不是有人出獄了」。

醫護輪班「獎勵金」只有92元！她點開明細傻眼 網炸鍋：污辱性極強

醫護人員近期領到的「三班護病比獎勵金」金額僅92元，甚至有人僅拿到9元，令網友直呼「愚人節快樂」。部分醫護自嘲這样的獎勵實質上是「羞辱金」。新光醫院則持續調升護理師薪資，體現對醫療支出的重視。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。