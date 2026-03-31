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國旅也能像出國？他狂推1飯店景觀 網見價格不挺：不如去日本

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友分享入住谷關的知名飯店，直呼讓人一秒置身日本。示意圖／ingimage
一名男網友分享入住谷關的知名飯店，直呼讓人一秒置身日本。示意圖／ingimage

國旅也能有出國般的氛圍？一名男網友分享入住體驗，直呼這間飯店讓人一秒置身日本，貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在社群平台「Threads」表示，近期入住谷關的虹夕諾雅，整體環境坐落深山之中，搭配日式建築與自然景觀，讓他感覺彷彿來到日本，直呼「瞬間忘記自己在台灣」，全程情緒價值拉滿。

貼文一出後，不少網友都表示「嵐山的味道」、「虹夕諾雅的建築跟景觀，真的值得體驗一次」、「住過2次滿喜歡的，確實給人一種出國感，建議連住兩晚比較有感」、「認同，過年去住3天2夜，覺得超放鬆，真的忘記自己在台灣」、「星野很擅長把一整塊區域打造成世外桃源」、「以細節跟體驗來說，經營者很用心，很適合輕渡假的人」。

不過，有網友看到價格後，回應「住房價位已經可出國了」、「這價格不如去日本」、「房價也差不多含了機票錢」、「全家住覺得實在不如直接飛出國」、「我好窮，還是多花點時間搭飛機去日本」、「虹夕諾雅不是走CP值路線，比較著重於整體體驗，若只看價格，確實會覺得偏貴」。

不過，多數台灣人不喜歡國旅，除了價格高，飯店不提供備品也引來怨言。本站曾報導，一名網友抱怨，自己入住某高級飯店，一晚房價接近萬元，卻發現房內未提供瓶裝水，連紙拖鞋也沒有，讓她難以接受。

對此，不少網友也坦言「假借環保的名義行減少成本之實」、「政府說不主動提供，業者直接解讀成不提供，要付費」、「而且明明他們的成本減少了，然後不降價就算了還漲價」、「我實在是覺得台灣飯店這種以環保之名行cost down之實真的非常過分」、「不提供備品可以，不提供但飯店有賣，這種才讓人反感」。

嵐山 飯店 谷關 國旅 日本

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