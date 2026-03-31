快訊

川普名字一路掛！佛州機場改名「川普總統國際機場」 7月1日生效

京華城案辯論宣判16段影片公開 柯文哲「判刑瞬間表情」流量破萬

影／驚悚畫面曝光！桃園中壢重大車禍 外送員遭輾斷成兩截慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

他不解「丸龜製麵」味道普通卻有大票客人 內行揭3優勢：無可取代

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇發問，為何連鎖品牌「丸龜製麵」總能吸引大票顧客上門？聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
一名網友好奇發問，為何連鎖品牌「丸龜製麵」總能吸引大票顧客上門？聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

一名網友發文表示，連鎖品牌「丸龜製麵」明明味道普通，吃起來沒有特別驚艷，卻能吸引大票顧客上門，讓他相當好奇背後原因為何？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，丸龜製麵的味道算是中規中矩，但每次經過都看到排隊人潮，讓他忍不住發問原因為何？

貼文一出後，最多網友點出3大優勢，分別是品質穩定、價格親民和出餐速度快，紛紛回應「味道雖然普通，但品質很穩定，價格比起其他美食街店家親民」、「品質穩定不貴，我都吃湯烏龍加蔥薑末」、「品質穩定，價格不貴」、「商場美食街裡CP值最高的連鎖品牌之一，價格公道、品質穩定」、「因為他是日本品牌、品質穩定，而且在美食街算低單價」、「品質穩定不貴、出餐快，看得到廚房跟工作人員做我的餐，就很心安」、「出餐速度快，非常適合一個人用餐」。

事實上，日本連鎖麵店「丸龜製麵」登台多年，在台灣各地開設不少分店。本站曾報導，一名網友細數丸龜製麵的缺點，包括價格硬又貴、東西普通到不行偏不好吃、開在百貨公司美食街卻不能刷卡付費、折扣也不多，抱怨看不出丸龜的優勢在哪，直言「為什麼沒有全部倒閉光」。

對此，不少網友都反駁原PO，紛紛表示「很好吃耶，喜歡這種簡單的餐點」、「很好吃耶，平日上班中午沒事都會去吃」、「飯糰好吃」、「炸屑屑吃到爽」、「本體是炸麵衣，齁，超好吃」、「他的優勢就是日式湯頭跟麵體屌打台灣95%烏龍麵」、「便宜好吃，市場上也沒人能打，當然存在久阿」。

不過，也有部分網友發表怨言，指出「在日本真的便宜，到台灣變精品」、「日本丸龜真的好吃，台灣丸龜每一家都煮超難吃，炸物0分、麵的部分負分」、「我後期都在吃其他副食品，沒在點正餐了」、「炸物店你是奢求什麼」、「最大缺點就炸蔬菜實在太油了」。

美食

延伸閱讀

點完餐帳單不反蓋很沒禮貌？ 內行點頭曝餐廳禮儀：代表尊重

全聯豆苗炒不出「鼎泰豐口感」？網揭4秘訣：要狠心才有機會

不是鼎泰豐！外國人來台超愛這間連鎖店 在日本吃要花台幣2千

90元雞胸肉餐廳賣上千！他嘆「外食太盤」兩派戰翻 內行搖頭：好吃不是免費

相關新聞

他不解「丸龜製麵」味道普通卻有大票客人 內行揭3優勢：無可取代

一名網友發文表示，連鎖品牌「丸龜製麵」明明味道普通，吃起來沒有特別驚艷，卻能吸引大票顧客上門，讓他相當好奇背後原因為何？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

她籲去日本必帶1物 大票網友爆共鳴：不能沒有它

一名網友在社群平台分享，前往日本旅遊必備的抽取式衛生紙引發熱議，許多網友表示認同，因為當地衛生紙使用不便。雖然熱議中有多數人支持攜帶，但也有提醒提及可能造成馬桶堵塞的問題。

日本、澳洲都不缺塑膠袋？他嗆「就台灣在吵」 兩派網友論戰

近期塑膠袋供應與價格波動，讓台灣店家減少提供，引發網友熱議。部分人質疑，為何日本與澳洲仍能免費使用塑膠袋，並指責台灣對此過於敏感。而塑膠漲價對餐飲業影響顯著，促使一些店家開始收取塑膠袋費用。

被清潔隊員無視… 外國人錯愕嘆「丟垃圾超難」 台人熱心教追車技巧

追垃圾車是台灣人日常生活的一部分，卻讓外國人難以適應。一名剛搬到新北的外國人發文，稱他近日打算丟垃圾時，明明按照時間提早到，收垃圾的人員卻只是跟他對視了一眼，垃圾車就直接開走了，他感到非常無奈，詢問網友：「丟個垃圾都需要技巧的嗎？」，對此，有網友建議要看人群聚集在哪個地點，跟著大家等就對了，因為垃圾車不會因為一個人而停下來。

去膩東京、大阪了？ 鄉民曝日本「進階玩法」：避開人群體驗大升級

隨著日幣貶值與航班增加，日本早已成為台灣人出國旅遊的首選，甚至被戲稱為「走灶腳」。然而，有網友在PTT發文感嘆，覺得現在去日本旅遊已經「沒有那麼特別了」，不僅缺乏期待感，甚至對當地的飲食感到有些膩，貼文一出立刻引發網友熱議，不少「日旅老手」也紛紛傳授找回旅遊新鮮感的兩大秘訣。

來台4年改不掉！日男不怕被說怪 吃水餃必配「它」：勁賀甲

一名日本網友近日在Threads分享來台生活觀察，表示自己在台灣待了4年，幾乎已經融入各種文化，但唯獨一件事始終無法適應就是「吃水餃不配白飯」。他直言自己對白飯情有獨鍾，「吃什麼都一定要配白飯」，甚至笑說這個習慣可能待再久也改不了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。