他不解「丸龜製麵」味道普通卻有大票客人 內行揭3優勢：無可取代

一名網友發文表示，連鎖品牌「丸龜製麵」明明味道普通，吃起來沒有特別驚艷，卻能吸引大票顧客上門，讓他相當好奇背後原因為何？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，丸龜製麵的味道算是中規中矩，但每次經過都看到排隊人潮，讓他忍不住發問原因為何？

貼文一出後，最多網友點出3大優勢，分別是品質穩定、價格親民和出餐速度快，紛紛回應「味道雖然普通，但品質很穩定，價格比起其他美食街店家親民」、「品質穩定不貴，我都吃湯烏龍加蔥薑末」、「品質穩定，價格不貴」、「商場美食街裡CP值最高的連鎖品牌之一，價格公道、品質穩定」、「因為他是日本品牌、品質穩定，而且在美食街算低單價」、「品質穩定不貴、出餐快，看得到廚房跟工作人員做我的餐，就很心安」、「出餐速度快，非常適合一個人用餐」。

事實上，日本連鎖麵店「丸龜製麵」登台多年，在台灣各地開設不少分店。本站曾報導，一名網友細數丸龜製麵的缺點，包括價格硬又貴、東西普通到不行偏不好吃、開在百貨公司美食街卻不能刷卡付費、折扣也不多，抱怨看不出丸龜的優勢在哪，直言「為什麼沒有全部倒閉光」。

對此，不少網友都反駁原PO，紛紛表示「很好吃耶，喜歡這種簡單的餐點」、「很好吃耶，平日上班中午沒事都會去吃」、「飯糰好吃」、「炸屑屑吃到爽」、「本體是炸麵衣，齁，超好吃」、「他的優勢就是日式湯頭跟麵體屌打台灣95%烏龍麵」、「便宜好吃，市場上也沒人能打，當然存在久阿」。

不過，也有部分網友發表怨言，指出「在日本真的便宜，到台灣變精品」、「日本丸龜真的好吃，台灣丸龜每一家都煮超難吃，炸物0分、麵的部分負分」、「我後期都在吃其他副食品，沒在點正餐了」、「炸物店你是奢求什麼」、「最大缺點就炸蔬菜實在太油了」。