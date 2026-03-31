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她籲去日本必帶1物 大票網友爆共鳴：不能沒有它

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己到日本旅遊時一定會準備一樣物品，沒想到引發大量共鳴。示意圖／AI生成
一名網友分享，自己到日本旅遊時一定會準備一樣物品，沒想到引發大量共鳴。示意圖／AI生成

出國旅遊的小細節，往往影響整體體驗。一名網友分享，自己到日本旅遊時一定會準備一樣物品，沒想到引發大量共鳴。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，每次前往日本旅遊，都會隨身攜帶抽取式衛生紙，以備不時之需，直言「很方便，帶一包剛剛好」。

貼文一出後，不少網友都表示「日本衛生紙真的用不習慣」、「日本的衛生紙真的很難用」、「我出國去日本也會準備一包」、「日、韓必備」、「日本衛生紙薄到擦手會黏手，超難用」、「去日本擦屁股都很害怕，隨便就破了」、「我也是帶一包去5天4夜剛剛好」、「去每個國家我都會自己帶衛生紙跟濕紙巾」、「非常認同，下一次去日本必帶的物品之一」。

不過，也有網友提醒「台灣的抽取式衛生紙，丟太多還是會塞住日本的馬桶。日本的馬桶還是用飯店或民宿準備的捲筒衛生紙比較好」、「日本捲筒衛生紙才能丟馬桶，或是有寫『水流』才可以」、「自己帶又丟馬桶，容易造成人家管線堵塞，以後清潔費增加你也幫了一把」。

平常再普通不過的一包衛生紙，竟隱藏著讓人從沒注意過的細節。本站曾報導，一名網友分享，自己近期發現「抽取式衛生紙」竟是台灣人發明，讓他相當震驚又驕傲。

對此，不少網友都驚嘆「難怪歐洲真的沒在賣抽取式的，都是滾筒式」、「抽取式衛生紙根本超強發明，尤其廁所很急的時候」、「在國外生活過後，才知道人在台灣有多幸福」、「帶來日本玩都不敢留（抽取式衛生紙）在飯店，怕日本人發現有多好用」。

日本 衛生紙 馬桶 日本旅遊 台灣 出國旅遊

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