日本、澳洲都不缺塑膠袋？他嗆「就台灣在吵」 兩派網友論戰

近期受國際局勢影響，塑膠袋供應與價格出現波動，讓部分店家開始減少提供。對此，一名網友卻質疑，為何類似情況似乎只出現在台灣？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT發文，自己買了一個三明治當早餐，但店家卻不提供塑膠袋，讓他相當傻眼。他提到，在日本的表姊表示，當地超市蔬果區仍擺放大量塑膠袋供民眾自由取用；而在澳洲的同學也說，大賣場同樣提供免費塑膠袋，讓他忍不住質疑，為何只有台灣不提供，「只有台灣在吵塑膠袋是怎樣？」

貼文一出後，不少網友都表示「口罩、雞蛋、衛生紙、塑膠袋，我已經想不到下個缺貨的會是什麼了」、「說個笑話，台灣有在穩定物價」、「看到最扯的是連米袋也漲價，所以白米要跟著漲」、「跟缺蛋一樣，沒有缺口就自己製造缺口」、「想想衛生紙之亂 習慣就好」、「以前不敢漲，現在發現只要隨便想個理由，大家還是會乖乖吞下去」。

不過，也有部分網友留言緩頰，「一堆塑膠廠說有原料的封盤不賣，他們有機器也沒辦法做」、「那些都是大賣場吧，新聞說南韓塑膠也在漲，連垃圾袋都要搶欸」、「大企業可以把成本攤到別的地方，所以現在影響才沒這麼明顯吧，時間拉長就不知道了」、「塑膠原料漲價是事實，不缺可能是人家政府應對得當」。

事實上，塑膠漲價不僅影響零售業，餐飲業也受到波及。本站曾報導，一名網友PO出一間餐廳的漲價告示，從字板上能看出，店家為了因應塑膠類價格上漲，宣布店內全部塑膠類皆要收錢，包括耐熱袋或小提袋1元、中提袋或外帶杯子2元、大提袋3元。

對此，不少網友苦喊若自備環保餐具或袋子應要打折，「成本要外攤的話，自備也要折給消費者吧」、「成本漲價完全轉嫁消費者，變成店家不用負擔容器成本，那消費者自備容器提袋是否折價」。