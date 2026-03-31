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被清潔隊員無視… 外國人錯愕嘆「丟垃圾超難」 台人熱心教追車技巧

聯合新聞網／ 綜合報導
一名外國人詢問網友丟垃圾的技巧。倒垃圾示意圖，非文中當事人。 圖／北市環保局提供
一名外國人詢問網友丟垃圾的技巧。倒垃圾示意圖，非文中當事人。 圖／北市環保局提供

垃圾車是台灣人日常生活的一部分，卻讓外國人難以適應。一名剛搬到新北的外國人發文，稱他近日打算丟垃圾時，明明按照時間提早到，清潔隊人員卻只是跟他對視了一眼，垃圾車就直接開走了，他感到非常無奈，詢問網友：「丟個垃圾都需要技巧的嗎？」對此，有網友建議要看人群聚集在哪個地點，跟著大家等就對了，因為垃圾車不會因為一個人而停下來。

一名外國人在Threads發文，表示他剛剛搬到新北居住，在外面租屋需要追垃圾車，近期終於鼓起勇氣去丟垃圾，看著地圖指引，在樓下等待8點的垃圾車前來。等見到垃圾車出現，他喊了一聲「我有垃圾想要丟」，沒想到清潔隊人員卻只是跟他對視一眼，垃圾車便直接從眼前開走了，絲毫沒有停下的跡象。

原PO坦言，他當下非常錯愕，只能拿著沒丟掉的垃圾回家，疑惑「丟個垃圾都需要技巧的嗎？」，不禁感嘆他身為在台灣生活7、8年的外國人，仍被垃圾車文化徹底打倒了。

此文一出，有網友提到，台灣的垃圾車通常會停在固定的定點，建議原PO先觀察大家都在什麼地方等，只要跟著人群等待就好，因為垃圾車不會因為一個人要丟垃圾而停下。也有人提醒可留意「音樂」，「如果沒有音樂+開很快，代表他不是收這邊的」。

更有網友建議，垃圾車如果開不快的話，可以直接將垃圾「拋物線丟進去」，不用特別喊話，且垃圾車通常一天會來兩次，分別是中午與晚上，不收垃圾的時間會另外公告，例如「週三與週日休息」。

此外也有網友推測垃圾車不停的原因，很可能當時垃圾車收到的垃圾「超載」了，必須回去垃圾場處理後，才能再度開出來讓大家丟垃圾，就像過年時大家大掃除垃圾很多一樣，就要多等一下子了。

「垃圾車到底方不方便」曾引發網友討論，有人建議台灣學習日本、美國的做法，設置集中收集點或垃圾桶，但反對者則提醒，台灣過去曾嘗試過集中點制度，卻引來蟑螂、髒亂與惡臭，才改成現在的「垃圾不落地」。

垃圾車 外國人 新北

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