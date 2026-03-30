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去膩東京、大阪了？ 鄉民曝日本「進階玩法」：避開人群體驗大升級

聯合新聞網／ 綜合報導
許多資深日旅愛好者建議，不妨避開擁擠的大城市改往鄉下探索，或是為旅程設定「專屬主題」，才能找回出國旅遊的樂趣。示意圖／ingimage
許多資深日旅愛好者建議，不妨避開擁擠的大城市改往鄉下探索，或是為旅程設定「專屬主題」，才能找回出國旅遊的樂趣。示意圖／ingimage

隨著日幣貶值與航班增加，日本早已成為台灣人出國旅遊的首選，甚至被戲稱為「走灶腳」。然而，有網友在PTT發文感嘆，覺得現在去日本旅遊已經「沒有那麼特別了」，不僅缺乏期待感，甚至對當地的飲食感到有些膩，貼文一出立刻引發網友熱議，不少「日旅老手」也紛紛傳授找回旅遊新鮮感的兩大秘訣。

原PO在文中表示，自己並不是說日本變爛了，而是感覺大家對日本旅遊不再像以前那麼瘋狂。他分析，主要原因在於網路發達與日本企業海外擴張，許多日本專屬的商品現在在台灣也買得到，少了那種「只有日本才有」的稀有性。加上機票取得容易，「感覺日本已經是大家想去就去的，連8+9也都能去」。

此外，原PO曾在日本打工度假兩年，坦言對日本的「粉紅泡泡」已經破滅。他提到，這次去旅遊不僅沒有興奮感，反而覺得有些煩躁。在飲食方面，他抱怨日本料理蔬菜太少、口味太重，「不是太鹹就是醬汁很甜，而且很多都是炸的、醃漬的，甚至把義大利麵、炒飯當配菜，真的滿膩的，超級想吃台灣的食物。」

貼文曝光後，引發正反兩極的討論。有網友認同原PO的感受，直言：「去日本越來越像在國內旅行」、「走到哪都遇到台灣人真的很躁」、「單純觀光逛街吃美食，去那麼多次確實會麻痺」。不過，也有許多熱愛日本旅遊的鄉民點出原PO覺得無聊的盲點，並提供了兩個找回新鮮感的建議：

第一招：改變旅遊目的地，避開一線城市

許多人建議，如果已經去膩了東京大阪、京都等大城市，不妨開始探索二、三線城市或鄉下地區。網友留言推薦：「往鄉下走樂趣多，北陸三縣、四國、隱岐都不錯」、「北海道年年去都很舒服」、「去大城市附近的小鎮，很少遊客，而且店員幾乎都是日本人」。

第二招：設定「特定主題」，讓旅遊更有目標

與其漫無目的地觀光、吃喝，不如為每趟旅程設定一個明確的主題。網友分享自己的經驗：「如果有個目標，像是追星、聖地巡禮、看棒球、跑四極點，就會很有動力了」、「我是古城控，去岩國城可以跟導覽阿嬤聊三小時」、「去日本釣魚、爬百名山、收集百名城都很讚」、「光是攝影點就跑不完了」。

此外，也有不少網友建議原PO，如果真的對日本感到厭倦，不妨換個國家旅遊：「可以改去東南亞走走，換個口味」、「韓國、泰國、越南也不錯」、「現在都跑中國玩了，大山大水很有新鮮感，語言又通」。

日本 日本旅遊 日本料理 出國旅遊 東京 打工度假 大阪 一線城市

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