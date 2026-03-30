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來台4年改不掉！日男不怕被說怪 吃水餃必配「它」：勁賀甲

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日本網友表示自己在台灣待了4年，仍習慣「吃水餃配白飯」。 示意圖／AI生成
一名日本網友表示自己在台灣待了4年，仍習慣「吃水餃配白飯」。 示意圖／AI生成

一名日本網友近日在Threads分享來台生活觀察，表示自己在台灣待了4年，幾乎已經融入各種文化，唯獨一件事始終無法適應，就是「吃水餃不配白飯」。他直言自己對白飯情有獨鍾，「吃什麼都一定要配白飯」，甚至笑說這個習慣可能待再久也改不了。

該網友也在留言補充，自己目前已回到日本，但仍十分想念台灣的水餃店，特別點名新竹新豐與台中的人氣水餃，他幾乎天天報到。過去他也曾因「水餃配白飯」被朋友笑是邪門歪道，但他堅持這樣吃，直說「勁賀甲欸餒」（真好吃的耶）。

貼文曝光後掀起熱議，不少台灣網友坦言無法理解「台灣人真的無法吃水餃配白飯」、「我跟你一樣也是日本人在台灣，我吃鹹酥雞都要配白飯，八方雲集鍋貼配白飯是定番了」、「我更搞不懂你們吃飯要配麵是怎麼回事」、「完全不懂日本人為什麼要用澱粉配澱粉呢？一直沒有辦法理解」。

事實上，日本人「主食配白飯」並非新鮮事。過去就有網友在PTT分享，指出日本常見搭配，包括餃子配白飯、拉麵配白飯，甚至大阪燒配白飯等組合，讓不少外國人困惑「白飯到底是主食還是配菜」。該文引發大量討論，不少人直呼這根本是「碳水化合物套餐」，也有人笑稱「越配越不可思議」。

不過也有支持者認為，這樣的吃法其實別有風味，例如拉麵吃完後加入白飯變成湯泡飯，或火鍋收尾加飯都相當美味。另有網友指出，日本白飯品質普遍優秀、口感佳，才讓各種料理都能成為「配菜」，形成獨特飲食文化。

水餃 白飯 日本

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